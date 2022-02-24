Лучший флагманский смартфон Samsung без переплаты: S20 FE против S21 FE

Ведущий канала «Честный блог» Филипп Беликов сравнил по качеству фото и видео Samsung S20 FE и S21 FE. Оказалось, что новая версия не во всём лучше старой.

Первым делом эксперт оценил видео. Основные камеры устройств вечером и днём в Full HD 30 к/с снимают очень близко, то же самое можно сказать о широкоугольных объективах. Однако когда на улице очень темно, S20 FE даёт очень тёмную картинку, а вот S21 FE - светлее, хотя и снижает число кадров.

С фотографиями же ситуация совсем другая. В вечерние часы чаще всего более детализированное изображение получается на S21 FE, также смартфон лучше по сравнению с S20 FE справляется с засветами. При трёхкратном увеличении более чёткая картинка выходит в основном на S20 FE, при десятикратном - то же самое, хотя засветов S21 FE даёт меньше.

В помещении также сильнее видны засветы на S20 FE по сравнению с S21 FE. В плане детализации также лидирует Samsung S21 FE.

Далее эксперт перешёл к портретным снимкам. В данном случае временами S21 FE сильно засвечивает задний фон, поэтому лицо человека тоже оказывается немного засвеченным. S20 FE делает по сравнению со старшей моделью более контрастные фото. По детализации в целом фотографии примерно одинаковые, однако в портретном режиме (с размытием фона) деталей меньше у S21 FE.