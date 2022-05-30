«Лучший из средних» Samsung Galaxy A73 против «удешевлённого флагмана» Galaxy S21 FE: кто победит?Эксперт сравнил два устройства
Ведущий YouTube-канала TechwithUsama выяснил, какой из смартфонов в работе лучше: Samsung Galaxy S21 FE или Galaxy A73. Сопоставили аппараты и по характеристикам.
Изготовлены оба устройства из пластика. Как ни странно, A73 толще, чем S21 FE. Что касается влагозащиты, то у A73 она стандарта IP67, у S21 FE - IP68. В целом по дизайну и внешнему виду эксперту больше понравился Galaxy S21 FE.
Если говорить об экранах, то у A73 он больше: 6,7 дюйма против 6,4 дюйма у S21 FE. Кроме того, у первого - матрица Super AMOLED Plus, а у второго - AMOLED.
Немного более отзывчивым является сканер отпечатка у S21 FE. В обоих случаях при этом он встроен в дисплей. Также различных функций у Galaxy S21 FE больше, хотя работают оба устройства на Android 12.
Работает A73 на процессоре Snapdragon 778G, в то время как S21 FE - на Exynos 2100. В различных тестах между ними заметна большая разница, и лидирует при этом Exynos 2100.
Протестировал специалист и скорость работы устройств. Для этого он запускал одновременно различные приложения. Быстрее сохранял видео и фото в различных форматах всегда именно S21 FE.
Объём аккумулятора у A73 составляет 5000 мАч, а у S21 FE - 4500 мАч. В обоих случаях есть поддержка быстрой зарядки в 25 Вт. В целом, как полагает эксперт, A73 сможет проработать немного дольше дня, S21 FE - примерно 7 часов.
A73 имеет основной объектив (108 МП), ультраширокоугольный (12 МП), макрообъектив (5 МП), сенсор глубины (5 МП), фронтальную камеру (32 МП). В то же время S21 FE оснащён основным объективом (12 МП), телевиком (8 МП), ультраширокоугольным объективом (12 МП).
У S21 FE есть возможность записывать видео в 4К 60 к/с с основной и фронтальной камеры, снимать фотопортреты с увеличением, снимать видео в портретном режиме, в режиме двойной записи. Также при сверхзамедленной съёмке аппарат автоматически обнаруживает и захватывает движение объектов.
При видеосъёмке в 1080p 60 к/с на фронтальную камеру угол обзора чуть меньше у S21 FE. При записи видео в режиме 1080p на основную камеру стабилизация заметно лучше работает также на Galaxy S21 FE, то же самое касается 4К 30 к/с.
Широкоугольные фото получаются на A73 более тёплыми, на S21 FE - более холодными и при этом бледными. Насыщенность выше у A73, а детализация лучше на S21 FE. В целом же 108-мегапиксельная камера A73 не обладает никакими преимуществами перед 12-мегапиксельной Galaxy S21 FE.
При слабом освещении в обычном и ночном режиме оба аппарата снимают хорошо. При этом A73 в этом плане действительно впечатляет. Но вот детализация всё же лучше оказывается на S21 FE.
Также селфи-снимки получаются с A73 гораздо лучше, по мнению эксперта, чем с S21 FE. На них больше деталей, они более насыщенные, лучше экспозиция. При недостаточном освещении в помещении и на улице лидирует уже S21 FE.
Примеры фото - ниже.
Вывод
По мнению эксперта, Galaxy S21 FE действительно во многом опережает A73. Причём это видно по почти всем аспектам: по дисплею, производительности, общему качеству сборки и пр.