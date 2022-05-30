«Лучший из средних» Samsung Galaxy A73 против «удешевлённого флагмана» Galaxy S21 FE: кто победит?

Ведущий YouTube-канала TechwithUsama выяснил, какой из смартфонов в работе лучше: Samsung Galaxy S21 FE или Galaxy A73. Сопоставили аппараты и по характеристикам.

Изготовлены оба устройства из пластика. Как ни странно, A73 толще, чем S21 FE. Что касается влагозащиты, то у A73 она стандарта IP67, у S21 FE - IP68. В целом по дизайну и внешнему виду эксперту больше понравился Galaxy S21 FE.

Если говорить об экранах, то у A73 он больше: 6,7 дюйма против 6,4 дюйма у S21 FE. Кроме того, у первого - матрица Super AMOLED Plus, а у второго - AMOLED.

Немного более отзывчивым является сканер отпечатка у S21 FE. В обоих случаях при этом он встроен в дисплей. Также различных функций у Galaxy S21 FE больше, хотя работают оба устройства на Android 12.

Работает A73 на процессоре Snapdragon 778G, в то время как S21 FE - на Exynos 2100. В различных тестах между ними заметна большая разница, и лидирует при этом Exynos 2100.

Протестировал специалист и скорость работы устройств. Для этого он запускал одновременно различные приложения. Быстрее сохранял видео и фото в различных форматах всегда именно S21 FE.

Объём аккумулятора у A73 составляет 5000 мАч, а у S21 FE - 4500 мАч. В обоих случаях есть поддержка быстрой зарядки в 25 Вт. В целом, как полагает эксперт, A73 сможет проработать немного дольше дня, S21 FE - примерно 7 часов.