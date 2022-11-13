Лучший компактный смартфон на Android в 2022 году — ASUS ZenFone 9

ASUS ZenFone 9 имеет диагональ всего 5,9 дюйма, но при этом оснащён мощным процессором и обладает другими неплохими характеристиками.

В комплекте с ASUS ZenFone 9 вы получите чехол, документацию, зарядку мощностью в 30 Вт, а также кабель USB-C. Сам аппарат действительно очень удобно лежит в руке. К тому же задняя панель сделана из матового материала, на котором не остаётся отпечатков пальцев. Но вот пыль и грязь на крышке скапливаются довольно легко.

Ёмкость аккумулятора составляет у ZenFone 9 4300 мА*ч (до 100 % заряжается примерно 1 час 40 минут). Оснащён также смартфон NFC, разъёмом для наушников, защитой от воды по стандарту IP 68. Кроме того, сканер отпечатка встроен в боковую кнопку и срабатывает действительно очень быстро.

Разрешение экрана у ASUS ZenFone 9 составляет 2400x1080, Full HD+. Диагональ дисплея здесь - 5,9 дюйма. Максимальная яркость у него - 1100 нит, частота обновления - до 120 Гц.

Объём оперативной памяти у ASUS ZenFone 9 составляет 16 ГБ, тач - 240 Гц. Работает устройство на Android 12. Процессор на этом смартфоне установлен Snapdragon 8 Plus Gen 1. Результаты его тестирования вы можете увидеть ниже.

В играх вы сможете получить с ZenFone 9 на максимальных настройках графики 60 к/с (если говорить о Genshin Impact). Спустя 40 минут игры смартфон нагрелся до 42 градусов. Кроме того, из-за нагрева производительность снизилась на 15-20 к/с.