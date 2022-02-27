Лучший новый смартфон до 35 тысяч рублей: Realme 9 Pro+ или OnePlus Nord CE 2?

Эксперт канала DimaViper Live на YouTube сравнил по основным параметрам устройства Realme 9 Pro+ и OnePlus Nord CE 2 (8/128 ГБ). Среди них, например, производительность, качество фото и видео и т.п. Ведущий отметил, что в России Relame уже продаётся, а вот OnePlus пока нет.

Сначала специалист рассказал о комплектации. У Realme, помимо самого телефона, в комплекте есть силиконовый чехол, то же самое можно найти и при покупке OnePlus. Также присутствует у обоих аппаратов быстрая зарядка в 65 Вт, скрепка для открытия разъёма для SIM-карт, кабель USB Type-C.

По внешнему виду смартфоны во многом похожи. Прежде всего, они имеют схожие квадратные блоки камер. По габаритам же устройства идентичны. Также нужно отметить, что Realme не поддерживает карты памяти, а OnePlus - поддерживает.

Быстрее из двух аппаратов запустился OnePlus. По интерфейсу смартфоны похожи, хотя на OnePlus установлена фирменная оболочка компании. Кроме того, на Relame стоит уже Android 12, а вот на Nord CE 2 - пока только Android 11.

Далее - об экранах. Они одинаковые в обоих случаях: 6,43 дюйма, AMOLED, частота обновления - 90 Гц.

Что касается железа, то отличие есть одно и оно небольшое. У Realme 9 Pro+ стоит более мощный Mediatek Dimensity 920, у OnePlus Nord CE 2 - Mediatek Dimensity 900. В бенчмарках они показывают также примерно одинаковые результаты, и разница при повседневном использовании устройств не ощущается вообще. Все замеры - ниже.