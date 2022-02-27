Лучший новый смартфон до 35 тысяч рублей: Realme 9 Pro+ или OnePlus Nord CE 2?Об устройствах рассказали на YouTube-канале DimaViper Live
Эксперт канала DimaViper Live на YouTube сравнил по основным параметрам устройства Realme 9 Pro+ и OnePlus Nord CE 2 (8/128 ГБ). Среди них, например, производительность, качество фото и видео и т.п. Ведущий отметил, что в России Relame уже продаётся, а вот OnePlus пока нет.
Сначала специалист рассказал о комплектации. У Realme, помимо самого телефона, в комплекте есть силиконовый чехол, то же самое можно найти и при покупке OnePlus. Также присутствует у обоих аппаратов быстрая зарядка в 65 Вт, скрепка для открытия разъёма для SIM-карт, кабель USB Type-C.
По внешнему виду смартфоны во многом похожи. Прежде всего, они имеют схожие квадратные блоки камер. По габаритам же устройства идентичны. Также нужно отметить, что Realme не поддерживает карты памяти, а OnePlus - поддерживает.
Быстрее из двух аппаратов запустился OnePlus. По интерфейсу смартфоны похожи, хотя на OnePlus установлена фирменная оболочка компании. Кроме того, на Relame стоит уже Android 12, а вот на Nord CE 2 - пока только Android 11.
Далее - об экранах. Они одинаковые в обоих случаях: 6,43 дюйма, AMOLED, частота обновления - 90 Гц.
Что касается железа, то отличие есть одно и оно небольшое. У Realme 9 Pro+ стоит более мощный Mediatek Dimensity 920, у OnePlus Nord CE 2 - Mediatek Dimensity 900. В бенчмарках они показывают также примерно одинаковые результаты, и разница при повседневном использовании устройств не ощущается вообще. Все замеры - ниже.
По камерам различия небольшие всё же есть. Но они касаются основного модуля (у Realme - 50 МП, у OnePlus - 64 МП) и наличия оптической стабилизации (у OnePlus её нет).
Что касается качества фото, то между снимками с фронтальной камеры разницы в этом плане нет. Только OnePlus даёт более жёлтую картинку, а Realme - белую. С основной камеры чуть лучше снимки выходят на OnePlus: более чётко прорисован стол, больше деталей. Однако вообще эта разница практически неощутима. По видеовозможностям устройства идентичны.
По звучанию аппараты также отличаются. У OnePlus установлен лишь один динамик, в то время как у Realme их два. В целом по звуку OnePlus уступает 9 Pro+ из-за отсутствия стерео.
Эксперт в заключение подчеркнул, что Realme 9 Pro+ и OnePlus Nord CE 2 максимально похожи по характеристикам. Однако между ними всё же есть мелкие различия: в процессоре (немного мощнее Realme), основной камере, звуке, версии Android. В целом, по словам ведущего, при одинаковой стоимости он бы отдал предпочтение Realme, однако на данный момент этот смартфон стоит немного дороже, чем OnePlus.