Лучший смартфон Samsung 2019 года сегодня стоит 20 тысяч рублей. Стоит ли его брать вместо «китайцев»?

Ведущий YouTube-канала Spitak выяснил, насколько актуален в 2022 году флагман 2019 года - Samsung Galaxy Note 10+ со стилусом. Сегодня есть похожие устройства со стилусом (например, Galaxy S22 Ultra), но стоят они крайне дорого.

Что касается характеристик Galaxy Note 10+, то смартфон оснащён 256 ГБ постоянной памяти, 12 ГБ оперативной, AMOLED-экраном с разрешением 3040 х 1440, плотностью пикселей 498 ppi, частотой обновления 60 Гц. В целом устройство работает быстро и у него нет лагов.

Также эксперт сравнил фотографии, сделанные с iPhone 13 Pro Max, со снимками с Galaxy Note 10+. Оказалось, что между ними разницы нет практически никакой. Если говорить о видео, то в 4К 60 к/с iPhone лидирует, в Full HD 30 к/с (Samsung) и 60 к/с (iPhone) тоже устройство Apple оказывается лучше.