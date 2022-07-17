Лучший смартфон Samsung 2019 года сегодня стоит 20 тысяч рублей. Стоит ли его брать вместо «китайцев»?Объяснил эксперт
Ведущий YouTube-канала Spitak выяснил, насколько актуален в 2022 году флагман 2019 года - Samsung Galaxy Note 10+ со стилусом. Сегодня есть похожие устройства со стилусом (например, Galaxy S22 Ultra), но стоят они крайне дорого.
Что касается характеристик Galaxy Note 10+, то смартфон оснащён 256 ГБ постоянной памяти, 12 ГБ оперативной, AMOLED-экраном с разрешением 3040 х 1440, плотностью пикселей 498 ppi, частотой обновления 60 Гц. В целом устройство работает быстро и у него нет лагов.
Также эксперт сравнил фотографии, сделанные с iPhone 13 Pro Max, со снимками с Galaxy Note 10+. Оказалось, что между ними разницы нет практически никакой. Если говорить о видео, то в 4К 60 к/с iPhone лидирует, в Full HD 30 к/с (Samsung) и 60 к/с (iPhone) тоже устройство Apple оказывается лучше.
В целом фото с Note 10+ получаются очень достойные. Примеры вы можете увидеть ниже. К тому же имеется у Note 10+ оптическая стабилизация, что на недорогих смартфонах сегодня не найти.
Многие люди приобретали этот смартфон ради возможности пользоваться стилусом. При помощи этого устройства можно и рисовать, и работать с таблицами, и управлять камерой. В плане использования стилуса, отмечает ведущий, Note 10+ можно сравнить с iPad.
Правда, при этом объём аккумулятора всего 4300 мА*ч, однако поддерживается реверсивная зарядка (то есть можно при помощи смартфона заряжать другие устройства).
Вывод
По мнению эксперта, Samsung Notre 10+ - это отличный выбор по соотношению «цена - качество». Эту модель определённо стоит купить на «Авито».