Лучший смартфон Samsung сравнили с лучшим Xiaomi по качеству камер

Видео днём на селфи-камеру в 4К 30 к/с и 60 к/с у Xiaomi 14 Ultra получается пересвеченным, да и динамический диапазон у него слабый, хотя угол обзора больше. Примеры фотографий на фронтальный объектив с обоих смартфонов — ниже.

При съёмке на основную камеру днём себя лучше показывает Samsung. У него заметно лучше работает стабилизация. Снимки с использованием зума, основного модуля, ультраширокоугольного объектива вы можете посмотреть ниже.

Портретный режим видеосъёмки тоже лучше у Galaxy S24 Ultra. Оба устройства позволяют записывать видео в 8К, но на Xiaomi нужно перейти для этого в профессиональный режим. Также на Samsung недоступна функция фото с длительной выдержкой, съёмки ночного видео, зато Galaxy S24 Ultra имеет Expert Raw.