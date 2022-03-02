Лучший смартфон Samsung в 2022 году сравнили с самым дорогим iPhone по качеству камеры

Лучший смартфон Samsung в 2022 году сравнили с самым дорогим iPhone по качеству камерыО результатах рассказали на YouTube-канале Mrwhosetheboss
Ведущий YouTube-канала Mrwhosetheboss протестировал фото- и видеовозможности флагманов iPhone 13 Pro Max и Samsung S22 Ultra. Оказалось, что по многим параметрам смартфоны совпадают.
Первым пунктом эксперта стало то, насколько интересно пользоваться камерами аппаратов. Другими словами, насколько широкая у них функциональность. По этому параметру побеждает, по мнению специалиста, Samsung. Он предлагает экстремальный зум, хороший кинематографический режим, очень яркий экран, ремастеринг (улучшение старых фото), режим режиссёра, автокадрирование (автоматическое уменьшение и увеличение масштаба камеры).
Следующий пункт - макросъёмка. При этом фото с S22 Ultra, по словам эксперта, выглядят более чёткими. Дополнительная обработка на этом смартфоне тоже лучше, чем на iPhone 13 Pro Max. Однако аппарат Apple может снимать объекты ближе, чем Samsung. Поэтому получают в итоге устройства ничью.
Далее - зум. Здесь однозначно побеждает S22 Ultra, который даёт 3-кратное и 30-кратное увеличение. Правда, при этом приложение камеры работает у iPhone гораздо более плавно.
Портретный режим. Здесь Samsung составляет достойную конкуренцию iPhone благодаря тому, что края объектов обнаруживают алгоритмы очень хорошо. В то же время деталей больше всё ещё на iPhone 13 Pro Max. В целом оказывается по этому пункту у аппаратов ничья.
Качество звука. Более естественный звук зачастую даёт именно iPhone по сравнению с S22 Ultra. Кроме того, оба смартфона имеют функцию масштабирования звука (то есть при увеличении объекта начинает работать подавление фонового шума). Вновь по данному параметру у телефонов ничья.
Стабилизация. Работает она лучше на Samsung. Это заметно, если снимать видео во время бега.
Качество видео лучше оказывается на iPhone 13 Pro Max. Основное его отличие от Samsung состоит в том, что картинка выглядит более чёткой. Заметно это в ночное время. Правда, на S22 Ultra также можно в 10 раз увеличить объект во время съёмки, и он будет выглядеть более чётким, чем на iPhone. В то же время гораздо более сбалансированные модули камер на iPhone. Поэтому балл получает по данному параметру именно Apple.
Ночной режим. У Samsung по какой-то причине угол обзора у всех объективов, кроме сверхширокоугольного, стал шире. Также именно из-за более широкого угла обзора сравнивать снимки с iPhone и Samsung с точки зрения деталей довольно сложно. Однако по этому пункту оказывается у них ничья.
Дневные фотографии получаются на Samsung более яркими, контрастными и насыщенными по сравнению с iPhone. Кроме того, снимки выходят на S22 Ultra холодного оттенка. В то же время при съёмке в помещении более чёткие фото - на iPhone 13 Pro Max. В целом же по данному пункту у смартфонов снова ничья.
В режиме замедленной съёмки видео у аппаратов получаются примерно одинаковые по качеству. Однако Samsung может замедлять в 32 раза, а это больше, чем у iPhone. Поэтому дополнительный балл получается S22 Ultra.
Селфи-фото больше нравится ведущему с Samsung. Снимки с этого смартфона получаются более контрастными и обработка фото в целом приятнее, чем на iPhone.
Что же касается видео с фронтальной камеры, то выигрывает уже iPhone 13 Pro Max.
Если говорить в общем, то Samsung получил 7,5 баллов, в то время как iPhone - 4,5 баллов. Это значит, что в плане качества камеры оказывается лучше Samsung S22 Ultra.