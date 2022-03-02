Лучший смартфон Samsung в 2022 году сравнили с самым дорогим iPhone по качеству камеры

Ведущий YouTube-канала Mrwhosetheboss протестировал фото- и видеовозможности флагманов iPhone 13 Pro Max и Samsung S22 Ultra. Оказалось, что по многим параметрам смартфоны совпадают.

Первым пунктом эксперта стало то, насколько интересно пользоваться камерами аппаратов. Другими словами, насколько широкая у них функциональность. По этому параметру побеждает, по мнению специалиста, Samsung. Он предлагает экстремальный зум, хороший кинематографический режим, очень яркий экран, ремастеринг (улучшение старых фото), режим режиссёра, автокадрирование (автоматическое уменьшение и увеличение масштаба камеры).

Следующий пункт - макросъёмка. При этом фото с S22 Ultra, по словам эксперта, выглядят более чёткими. Дополнительная обработка на этом смартфоне тоже лучше, чем на iPhone 13 Pro Max. Однако аппарат Apple может снимать объекты ближе, чем Samsung. Поэтому получают в итоге устройства ничью.

Далее - зум. Здесь однозначно побеждает S22 Ultra, который даёт 3-кратное и 30-кратное увеличение. Правда, при этом приложение камеры работает у iPhone гораздо более плавно.

Портретный режим. Здесь Samsung составляет достойную конкуренцию iPhone благодаря тому, что края объектов обнаруживают алгоритмы очень хорошо. В то же время деталей больше всё ещё на iPhone 13 Pro Max. В целом оказывается по этому пункту у аппаратов ничья.

Качество звука. Более естественный звук зачастую даёт именно iPhone по сравнению с S22 Ultra. Кроме того, оба смартфона имеют функцию масштабирования звука (то есть при увеличении объекта начинает работать подавление фонового шума). Вновь по данному параметру у телефонов ничья.

Стабилизация. Работает она лучше на Samsung. Это заметно, если снимать видео во время бега.