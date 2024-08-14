Лучший смартфон среднего класса: модели Samsung, HONOR, OnePlus и Nothing сравнили по камерам

OnePlus Nord CE4 Lite имеет основной объектив на 50 МП и фронтальный на 16 МП. Также вам доступен 10-кратный зум при съёмке фото и видео, но максимум в 1080p. Стабилизация у смартфона стандартная.

Galaxy A35 обладает основным модулем на 50 МП, сверхшириком на 8 МП, фронтальной камерой на 13 МП. У вас тоже будет 10-кратное увеличение, но съёмка видео доступна в 4К. Стабилизация стандартная, есть сверхстабильный режим при записи видео в 1080p.

Honor 200 Lite оснащён основной камерой на 108 МП, ультраширокоугольной на 5 МП, макро на 2 МП. Фронтальная камера у него имеет 50 МП. Вы можете при съёмке приближать в 10 раз, максимальной разрешение видео при этом — 1080p, есть стандартная стабилизация.

У Nothing Phone 2a стоит широкоугольный объектив на 50 МП и сверхширокоугольный тоже на 50 МП. Фронтальный объектив имеет 32 МП. Приближать объекты вы можете в 10 раз, записывать видео — в 4К максимум, стабилизация стандартная.

На основную камеру днём снимки лучше всего получаются в целом на OnePlus, за ним идёт Samsung. На 3 месте расположились Nothing и Honor.

Сверхширик есть на всех смартфонах, кроме OnePlus. Лучше всего он работает у Nothing.

Портретные фотографии лучше остальных делает, как выяснилось, OnePlus. За ним идут Samsung и Nothing на втором и третьем месте соответственно.

Со всеми снимками вы можете ознакомиться ниже.