Лучший смартфон среднего класса с мощным процессором: Xiaomi Poco F3 или Realme GT Master Edition

Ведущий протестировал производительность, время работы и другие характеристики смартфонов Xiaomi Poco F3 и Realme GT Master Edition. Также сравнивались модели по внешнему виду, качеству фотографий и видео.

Первым критерием стала комплектация. Вместе с Realme идёт более мощная зарядка на 65 Вт по сравнению с устройством на 33 Вт у Xiaomi.

Далее - дизайн. По габаритам несколько больше Poco, хотя при этом он тоньше. По ощущениям в руке он кажется дороже конкурента, да и задняя часть корпуса у него из стекла и весит он больше. Realme вместе с тем компактнее, удобнее лежит в руке, «спинка» у него смотрится вполне неплохо.

Разъёмы. Realme может похвастаться портом 3,5 мм для гарнитуры, сканером отпечатков пальцев под экраном (у Poco сканер сбоку). Разблокировка происходит в обоих случаях быстро, но при повседневном использовании может работать некорректно (не с первого раза распознаёт отпечаток, например).

Дисплеи по характеристикам у обеих моделей смартфонов практически идентичны. Это частота обновления 120 Гц, Full HD. Однако экран у Poco всё-таки ярче.

Что касается звука, то F3 выигрывает: он обеспечивает отличное стереозвучание. Вибрация сама по себе тоже приятнее у Poco.

По производительности Poco F3 получает больше баллов в Antutu. При этом в стресс-тесте результаты получаются почти одинаковые. Правда, при этом Realme нагревается заметно сильнее Xiaomi - до 40 градусов. В игровых проектах GT Master Edition ведёт себя хуже, чем Poco F3: Shadowgun Legends на ультра-настройках у него идёт с просадками до 40 к/с, а вот у Xiaomi проблема исчезает при добавлении в Game Center.