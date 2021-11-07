Лучший смартфон среднего класса с мощным процессором: Xiaomi Poco F3 или Realme GT Master Edition

Лучший смартфон среднего класса с мощным процессором: Xiaomi Poco F3 или Realme GT Master EditionИх сравнили по основным параметрам
Ведущий протестировал производительность, время работы и другие характеристики смартфонов Xiaomi Poco F3 и Realme GT Master Edition. Также сравнивались модели по внешнему виду, качеству фотографий и видео.
Первым критерием стала комплектация. Вместе с Realme идёт более мощная зарядка на 65 Вт по сравнению с устройством на 33 Вт у Xiaomi.
Далее - дизайн. По габаритам несколько больше Poco, хотя при этом он тоньше. По ощущениям в руке он кажется дороже конкурента, да и задняя часть корпуса у него из стекла и весит он больше. Realme вместе с тем компактнее, удобнее лежит в руке, «спинка» у него смотрится вполне неплохо.
Разъёмы. Realme может похвастаться портом 3,5 мм для гарнитуры, сканером отпечатков пальцев под экраном (у Poco сканер сбоку). Разблокировка происходит в обоих случаях быстро, но при повседневном использовании может работать некорректно (не с первого раза распознаёт отпечаток, например).
Дисплеи по характеристикам у обеих моделей смартфонов практически идентичны. Это частота обновления 120 Гц, Full HD. Однако экран у Poco всё-таки ярче.
Что касается звука, то F3 выигрывает: он обеспечивает отличное стереозвучание. Вибрация сама по себе тоже приятнее у Poco.
По производительности Poco F3 получает больше баллов в Antutu. При этом в стресс-тесте результаты получаются почти одинаковые. Правда, при этом Realme нагревается заметно сильнее Xiaomi - до 40 градусов. В игровых проектах GT Master Edition ведёт себя хуже, чем Poco F3: Shadowgun Legends на ультра-настройках у него идёт с просадками до 40 к/с, а вот у Xiaomi проблема исчезает при добавлении в Game Center.
В плане интерфейса всё зависит от личных вкусов. Однако работают оба аппарата шустро.
Автономность. По ней разница крайне небольшая. Смартфоны могут «прожить» без подзарядки в среднем около суток. Через час просмотра YouTube Xiaomi потерял 7 процентов заряда, Realme - 6 процентов, а через 30 минут игры в Shadowgun Legends заряд снизился на 17 и 15 процентов соответственно. То есть в этом плане победителем оказывается Realme. Заметно быстрее он и заряжается: на 67 процентов за 15 минут и на 100 процентов за 30 минут (у Xiaomi это 39 процентов и 72 процента).
При хорошем освещении фотографии лучше получаются на F3: именно с точки зрения цветопередачи, поскольку чёткость у них примерно одинаковая. По детализации широкоугольные объективы не очень хороши, хотя в ясный день могут выйти вполне неплохие фото. Макро-снимки получаются довольно приемлемыми. Фронтальная камера качественнее также на Poco. То же самое можно сказать о ночных и вечерних фотографиях. Видеоролики с точки зрения цветопередачи, стабилизации, пересветов на Poco получаются лучше в 4К 30 к/с, а вот в 1080p 60 к/с лидирует Realme.
Беспроводные интерфейсы. 4G+ у обоих аппаратов работает отлично, также у них есть модуль NFC для бесконтактной оплаты.
А вот датчик приближения не очень хорош у смартфонов. Иногда он откликается не сразу. Но всё же лучше работает он у Poco F3.
Также Xiaomi Poco F3 оснащён защитой от брызг. В то же время у Realme подобной функции нет.
В результате, по мнению ведущего, лучше всего из протестированных моделей выбирать Xiaomi Poco F3. Он по многим критериям превосходит конкурента.