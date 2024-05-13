Лучший смартфон среднего класса: Samsung A55 против Realme 12 Pro+

Samsung Galaxy A55 и Realme 12 Pro Plus — действительно хорошие смартфоны. Но всё же они разные.

В комплекте у A55 нет ничего, кроме самого смартфона и кабеля. При этом вместе с Realme 12 Pro Plus вы получите чехол, зарядку на 67 Вт, кабель. Задняя панель у Samsung сделана из стекла, рамки — из металла. В то же время на задней панели Realme расположена экокожа. Дисплей у Realme 12 Pro Plus изогнутый с минимальными рамками.

Кроме того, у Galaxy A55 есть официальная защита от воды IP67. Что касается Realme, то у него официально ничего не заявлено.

Разблокировка по лицу немного быстрее происходит у Realme, а сканер отпечатков работает примерно одинаково хорошо и встроен в обоих случаях в дисплей. По характеристикам экраны у обоих смартфонов одинаковые: это разрешение Full HD++, матрица AMOLED, частота обновления 120 Гц. Однако у Realme есть технология защиты от ШИМа, а у Samsung её нет.

Что касается производительности, то Realme работает на Snapdragon 7S Gen, а Samsung — на Exynos 1480. Оба смартфона по этому параметру показывают себя отлично.

Для тех, кто не играет в какие-нибудь игры на смартфоне, разницы в скорости работы между ними не будет. А вообще немного быстрее в играх оказывается Samsung, хотя и нагревается он сильнее.