Лучший смартфон Vivo сравнили по качеству камер с беззеркалками Sony Alpha и Canon

Vivo X100 Ultra — камерофон. И поэтому автор канала «МКСМ СРГЧ» на YouTube решил его сравнить с Sony ZV-e10 и Canon R50. И уже даже по скриншотам из видео была заметна разница в качестве изображения (см. ниже).

Основной объектив у Vivo X100 Ultra имеет разрешение 50 МП, оптическую стабилизацию, лазерный автофокус. Фокусное расстояние — 23 мм. Сверхширик тоже на 50 МП, но с цифровой стабилизацией, фокусным расстоянием 14 мм. Есть телевик на 200 МП с оптической стабилизацией.

Видео записывать на все модули можно в 4К 60 к/с, на основной и телевик — максимум в 4К 120 к/с. Ещё можно снимать ролики в 8К 24 к/с на основной объектив с переключением между фокусными расстояниями. Кроме того, в 4К 60 к/с есть возможность HDR-съёмки.

У беззеркалок ZV-e10 и Canon R50 максимальное разрешение — 4К 30 к/с, а в режиме слоумо — 120 к/с (против 480 к/с у Vivo). При этом по разнообразию возможностей настройки смартфон почти ни в чём не уступает бюджетным камерам.

Что касается качества видеосъёмки при плохом освещении, то у фотоаппаратов это во многом зависит от объектива. Примеры скриншотов из видео — ниже. Если вы хотите увидеть все плюсы больших матриц, то берите светосильный объектив. Правда, он весить будет много, а ещё оптической стабилизации у камеры нет. Смартфон Vivo X100 Ultra по сравнению с Canon R50 вместе с объективом весит меньше, у него лучше стабилизация, более практичный софт.

Однако естественное оптическое выделение объекта на бюджетных камерах — это то, в чём они превосходят смартфоны.

В целом у камер и смартфона разная философия съёмки. Смартфон нужен для практичной, динамичной, импульсивной съёмки, а вот камера — это про осмысленную съёмку.