Лучший смартфон Vivo сравнили с iPhone 16 Pro по качеству камер

Фронтальная камера у Vivo X200 Ultra может снимать в режиме 23 мм без кропа, а на основной доступны только 35 мм. Динамический диапазон лучше, естественно, у iPhone 16 Pro при съёмке на селфи-камеру. Поле зрения у него тоже шире.

При съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с у iPhone появляются засветы на одежде, когда мы не снимаем небо. Как только наводим на небо - засветы пропадают. Это странно.

У сверхширика Vivo кадр значительно уже, чем у iPhone. Не в последнюю очередь и потому, что на 16 Pro лучше стабилизация. По цветопередаче всё плюс-минус одинаково.

Качество при съёмке в 23 мм на основную камеру немного лучше на iPhone. А вот при 1,5x картинка чище на Vivo.