Лучший смартфон Vivo сравнили с iPhone 16 Pro по качеству камер

Лучший смартфон Vivo сравнили с iPhone 16 Pro по качеству камерИ iPhone проиграл
Фронтальная камера у Vivo X200 Ultra может снимать в режиме 23 мм без кропа, а на основной доступны только 35 мм. Динамический диапазон лучше, естественно, у iPhone 16 Pro при съёмке на селфи-камеру. Поле зрения у него тоже шире.
При съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с у iPhone появляются засветы на одежде, когда мы не снимаем небо. Как только наводим на небо - засветы пропадают. Это странно.
У сверхширика Vivo кадр значительно уже, чем у iPhone. Не в последнюю очередь и потому, что на 16 Pro лучше стабилизация. По цветопередаче всё плюс-минус одинаково.
Качество при съёмке в 23 мм на основную камеру немного лучше на iPhone. А вот при 1,5x картинка чище на Vivo.
При слабом освещении на сверхширик в 4К 60 к/с у iPhone заметны артефакты во время движения (трава превращается в "кашу"). На Vivo же картинка не меняется ни когда стоишь, ни когда идёшь.
Шумов у iPhone 16 Pro, если приближать при плохом освещении, будет однозначно больше. При этом селфи-камера всё равно отрабатывает вечером и ночью лучше у iPhone.
Подробнее вы можете посмотреть всё на видео ниже.
Вывод
Vivo X200 Ultra прямо "из коробки" предлагает пользователям логарифм с удобными настройками. Разобраться в этом может при съёмке видео кто угодно. При этом в определённых ситуациях (при съёмке в тёмных условиях на основной, сверхширокоугольный объектив или телевик) Vivo тоже будет давать более качественную картинку.
На iPhone видео, снятое в ручном режиме, красить сложнее. Шумы в тенях у него даже днём. Так что если для вас важна именно камера, то лучше брать Vivo.