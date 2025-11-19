Телефоны
Лучший смартфон Vivo сравнили с лучшим Oppo по качеству камер

И X300 Pro чаще всего был лучше
В одном из выпусков на YouTube-канале "ЧЕСТНЫЙ БЛОГ" эксперт продемонстрировал, как показывают себя в фото- и видеосъёмке Vivo X300 Pro и Oppo Find X9 Pro.
© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

В тёмное время суток при съёмке видео у Oppo Find X9 Pro немного хуже детализация и стабилизация. При этом у Vivo X300 Pro есть шумы и проблемы с динамическим диапазоном (засветы объектов).

Ультраширик на Oppo в дневное время хуже справляется со стабилизацией, картинка временами дёргается. А вот Vivo "грешит" неправильной цветопередачей: небо на нём почему-то стало синим вместо серо-бежевого.

Что касается фотографий, то снимки вечером/ночью на основную камеру очень близки. Но деталей немного больше на Oppo, хотя это достигается за счёт обработки. При переходе на телевик более качественная картинка выходит уже на Vivo.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

В портретном режиме обработка краёв объектов заметно лучше у Vivo.

Вывод

В большинстве случаев Vivo X300 Pro показывал себя интереснее, чем Oppo Find X9 Pro. Особенно при сравнении фото с зумом.