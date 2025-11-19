Лучший смартфон Vivo сравнили с лучшим Oppo по качеству камер

В тёмное время суток при съёмке видео у Oppo Find X9 Pro немного хуже детализация и стабилизация. При этом у Vivo X300 Pro есть шумы и проблемы с динамическим диапазоном (засветы объектов).

Ультраширик на Oppo в дневное время хуже справляется со стабилизацией, картинка временами дёргается. А вот Vivo "грешит" неправильной цветопередачей: небо на нём почему-то стало синим вместо серо-бежевого.

Что касается фотографий, то снимки вечером/ночью на основную камеру очень близки. Но деталей немного больше на Oppo, хотя это достигается за счёт обработки. При переходе на телевик более качественная картинка выходит уже на Vivo.