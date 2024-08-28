Лучший смартфон Xiaomi сравнили с новым Google Pixel 9 Pro XL по качеству камер

Смартфон Xiaomi 14 Ultra предлагает два цветовых режима в отличие от Pixel. Это Leica Vibrant и Leica Authentic. Примеры снимков с ними - ниже.

При 2-кратном увеличении изображение выглядит более чётким на Xiaomi по сравнению с Pixel 9 Pro XL. То же самое касается 3-кратного зума и даже 30-кратного.

Сверхширик днём у Pixel делает немного более детальные снимки в отличие от Xiaomi. При этом в режиме 50 МП более чёткая картинка при использовании зума получается на 14 Ultra.

На портретных фото у Pixel 9 Pro XL много ошибок в обнаружении краёв объектов, а вот Xiaomi справляется с этим отлично.

С примерами фотографий на оба смартфона вы можете ознакомиться ниже.