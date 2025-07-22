Медленная работа и другие признаки, что на вашем смартфоне вирус

Телефон работает медленнее и подтормаживает. Иногда это объясняется перегрузкой памяти, но чаще всего бывает связано с вредоносными программами.

Смартфон греется даже при обычных действиях. Ваше устройство могут использовать для рассылки спама, передачи данных, майнинга.

Появляется реклама, которой до этого не было. Если вы заметили странные уведомления, всплывающие окна, баннеры, то смартфон может быть заражён вирусом. Особенно опасно, если вам придут поддельные предупреждения о заражении устройства с предложением скачать антивирус.

Без вашего ведома устанавливаются неизвестные приложения. В списке программ вредоносное ПО может маскироваться под системные службы в виде приложений с названиями типа «Системные настройки» или «Обновление сервиса» и т. п.

Интернет-трафик «исчезает» сам по себе. Дело может быть во вредоносной программе.