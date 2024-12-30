Meizu Note 21 Pro признали самым провальным смартфоном 2024 г.Сейчас есть варианты куда более выгодные при той же цене
Комплектация у Meizu Note 21 Pro стандартная. Это чехол, кабель, зарядка (на 30 Вт). Смартфон сделан полностью из пластика, и по габаритам он огромный. Также на экране у него сразу есть плёнка.
Дисплей у Meizu Note 21 Pro имеет диагональ 6,78″, разрешение FHD+, матрицу IPS, частоту обновления 120 Гц.
В AnTuTu набирает Note 21 Pro около 410 тысяч баллов. Процессор здесь — Helio G99.
Объём памяти у новинки — 8/256 ГБ. Основная камера у смартфона одна — на 64 МП, также есть сенсор глубины на 2 МП. В сравнении с Poco M6 Pro по качеству снимков Meizu сильно проигрывает. Примеры фото — ниже.
Автофокус работает при съёмке в максимальном качестве нормально, а вот цифровой стабилизации в этом режиме нет: она работает только в Full HD. При этом сильно обрезается картинка.
Фронтальная камера имеет 16 МП. Видео же записывать вы сможете на эту камеру лишь в 1080p 30 к/с.
Разъём для наушников у Note 21 Pro, как и NFC. Динамики при этом звучат очень дёшево.
При отдалении от Wi-Fi-роутера Meizu не очень хорошо держит сигнал.
Аккумулятор у Note 21 Pro стандартный: на 5000 мА*ч. Он даёт 5 часов 35 минут работы экрана. До 100% заряжается смартфон за 1 час 8 минут.
Софт вы получаете на Meizu Note 21 Pro тот же, что и на устройствах третьего эшелона: Blackview, Cubot и т. д. Недоработки тоже аналогичные. К примеру, вылетает приложение камеры.
Meizu в виде Note 21 Pro пытается продать бюджетник, которых уже полно на рынке. К тому же за аналогичные деньги можно взять Poco M6 Pro, который имеет AMOLED-экран, зарядку на 67 Вт, камеру с оптической стабилизацией и более развитыми алгоритмами, стереозвук. Единственное, чем Meizu лучше него, — это датчиком приближения (он оптический в отличие от Poco).