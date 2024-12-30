Meizu Note 21 Pro признали самым провальным смартфоном 2024 г.

Комплектация у Meizu Note 21 Pro стандартная. Это чехол, кабель, зарядка (на 30 Вт). Смартфон сделан полностью из пластика, и по габаритам он огромный. Также на экране у него сразу есть плёнка.

Дисплей у Meizu Note 21 Pro имеет диагональ 6,78″, разрешение FHD+, матрицу IPS, частоту обновления 120 Гц.

В AnTuTu набирает Note 21 Pro около 410 тысяч баллов. Процессор здесь — Helio G99.

Объём памяти у новинки — 8/256 ГБ. Основная камера у смартфона одна — на 64 МП, также есть сенсор глубины на 2 МП. В сравнении с Poco M6 Pro по качеству снимков Meizu сильно проигрывает. Примеры фото — ниже.

Автофокус работает при съёмке в максимальном качестве нормально, а вот цифровой стабилизации в этом режиме нет: она работает только в Full HD. При этом сильно обрезается картинка.

Фронтальная камера имеет 16 МП. Видео же записывать вы сможете на эту камеру лишь в 1080p 30 к/с.