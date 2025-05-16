Младшие Айфоны 15 и 16E сравнили и выбрали лучший

Младшие Айфоны 15 и 16E сравнили и выбрали лучшийРазница между ними не такая уж большая
DimaViper сравнил конфигурации iPhone 15 и 16е с внутренней памятью 128 ГБ. Эти смартфоны - для индийского рынка.
У 15-го слева находится ещё переключатель режимов звука, а у 16е - отдельная кнопка. В комплекте с обоими устройствами идут только кабели.
За счёт более мощного процессора iPhone 16e запустился быстрее. Диагональ в обоих случаях 6,1", габариты практически одинаковые, частота обновления - 60 Гц. Ёмкость аккумулятора у 16е - 4005 мАч, у 15 - 3349 мАч. Автономность лучше у 16е ещё и благодаря модему от Apple.
16е работает на новом А18, тогда как 15-й - на А16. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Оперативной памяти при этом на 2 ГБ больше у новинки: 8 ГБ против 6 ГБ.
Основная камера в обоих случаях на 48 МП. Однако у iPhone 15 есть ультраширик, а у 16е нет. Оба могут записывать видео в 4К 60 к/с. Фронтальный объектив у обоих смартфонов на 12 МП. Примеры фотографий - выше. По качеству селфи-фото получаются почти одинаковые, только шумов немного больше на 15-м. Что касается снимков при хорошем свете на основную камеру, то чуть лучше они выходят на iPhone 15.
iPhone 15 и 16е поддерживают проводную зарядку мощностью около 20 Вт, беспроводную же на 15 Вт (15-й) и 7,5 Вт (16е).
Вывод
Внешне 15-й выглядит современнее, за исключением наличия переключателя режимов. Также у него есть ультраширик, но меньше оперативной памяти, меньше аккумулятор, более старый процессор. Поэтому выбор в любом случае между ним и 16е сложный, хотя сам эксперт взял бы всё-таки новинку.