Младшие Айфоны 15 и 16E сравнили и выбрали лучший

DimaViper сравнил конфигурации iPhone 15 и 16е с внутренней памятью 128 ГБ. Эти смартфоны - для индийского рынка.

У 15-го слева находится ещё переключатель режимов звука, а у 16е - отдельная кнопка. В комплекте с обоими устройствами идут только кабели.

За счёт более мощного процессора iPhone 16e запустился быстрее. Диагональ в обоих случаях 6,1", габариты практически одинаковые, частота обновления - 60 Гц. Ёмкость аккумулятора у 16е - 4005 мАч, у 15 - 3349 мАч. Автономность лучше у 16е ещё и благодаря модему от Apple.

16е работает на новом А18, тогда как 15-й - на А16. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже.