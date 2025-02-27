Младший флагманский смартфон: OnePlus 13R или Samsung S24 FE?

OnePlus 13R имеет 6,78-дюймовый AMOLED-экран, а S24 FE — 6,7-дюймовый. Пиковая яркость в реальности у первого — 1600 нит, у второго — 1300 нит. В целом же OnePlus лучше с точки зрения дисплея за счёт большего разрешения, лучшей поддержки формата HDR, более тонких рамок.

Оба смартфона звучат громко, но у OnePlus запас громкости больше.

Что касается фото, то OnePlus делает обычно контрастные снимки, а Samsung более естественные. Также у 13R лучше телефотообъектив, а у Galaxy — качество видео в целом и фото на ширик.

Оснащён OnePlus процессором Snapdragon 8 Gen 3, Samsung — Exynos 2400e. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже. Оперативной памяти при этом у 13R — 12 или 16 ГБ, у S24 FE — 8 ГБ. Если вы геймер или для вас важна производительность, то однозначно стоит брать OnePlus 13R.

Ёмкость аккумулятора у OnePlus — 6000 мАч, у Samsung — 4700 мАч. Проводную зарядку поддерживает первый на 80 Вт, второй — на 25 Вт. При этом у S24 FE есть поддержка беспроводной зарядки в отличие от 13R. Также в процессе тестирования дольше проработал OnePlus.