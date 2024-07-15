Ведущий протестировал именно китайскую версию Oppo Reno 12 Pro. Это нужно иметь в виду.

В комплекте со смартфоном вы получите чехол, краткое руководство, кабель, зарядку на 80 Вт, ключ для извлечения SIM-карты. Уровень защиты от воды и пыли у Oppo — IP65. Нет разъёма для наушников, динамики — стерео, и неплохие.

Оснащён Reno 12 Pro дисплеем AMOLED PROXDR. Диагональ — 6,7 дюйма, но плотность пикселей небольшая: 394 ppi. Яркость экрана обещают 1200 нит, а по факту выдаёт смартфон 1000. Частота обновления — до 120 Гц.

Работает новинка на процессоре Mediatek Dimensity 9200+. Оперативной памяти на выбор 12 или 16 ГБ, внутренней — 256 или 512 ГБ.

Ёмкость аккумулятора — 5000 мА*ч. В PS Mark удалось получить 6 часов 54 минуты, что немного. До 100% заряжается смартфон за 50 минут.

Основная камера у Reno 12 Pro имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией, возможность записывать видео в 4К 60к/с. Телефотообъектив тоже на 50 МП и с 2-кратным оптическим зумом. Ширик имеет разрешение 8 МП и угол обзора 112 градусов. Фронтальная камера на 50 МП с автофокусом, записью видео в 4К 60 к/с максимум.