Младший фотофлагман Oppo — Reno 12 Pro — протестировали и сравнили по камерам с Pixel 8aЛучше ли он?
Ведущий протестировал именно китайскую версию Oppo Reno 12 Pro. Это нужно иметь в виду.
В комплекте со смартфоном вы получите чехол, краткое руководство, кабель, зарядку на 80 Вт, ключ для извлечения SIM-карты. Уровень защиты от воды и пыли у Oppo — IP65. Нет разъёма для наушников, динамики — стерео, и неплохие.
Оснащён Reno 12 Pro дисплеем AMOLED PROXDR. Диагональ — 6,7 дюйма, но плотность пикселей небольшая: 394 ppi. Яркость экрана обещают 1200 нит, а по факту выдаёт смартфон 1000. Частота обновления — до 120 Гц.
Работает новинка на процессоре Mediatek Dimensity 9200+. Оперативной памяти на выбор 12 или 16 ГБ, внутренней — 256 или 512 ГБ.
Ёмкость аккумулятора — 5000 мА*ч. В PS Mark удалось получить 6 часов 54 минуты, что немного. До 100% заряжается смартфон за 50 минут.
Основная камера у Reno 12 Pro имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией, возможность записывать видео в 4К 60к/с. Телефотообъектив тоже на 50 МП и с 2-кратным оптическим зумом. Ширик имеет разрешение 8 МП и угол обзора 112 градусов. Фронтальная камера на 50 МП с автофокусом, записью видео в 4К 60 к/с максимум.
При сравнении с Pixel 8a можно сказать следующее. Если снимать ночью, то у Pixel будут сильные шумы, тогда как у Oppo их нет. Днём же более детализированное изображение при использовании зума получается на Pixel. Стабилизация у него тоже лучше.
На портретных снимках работа с кожей однозначно более качественная у Pixel по сравнению с Reno 12 Pro.
Вывод
Oppo Reno 12 Pro — по мнению эксперта, бесполезный для покупки смартфон. Прежде всего, из-за огромной цены как на глобальную версию, так и на китайскую. За те же деньги можно купить гораздо более выгодные варианты.