Мощные смартфоны до 30 т.р. с большими аккумуляторами, iQOO Neo 10 и Realme P3 Ultra, сравнили

IQOO Neo 10 сам по себе довольно тяжёлый: всё из-за аккумулятора на 7000 мА*ч. В комплекте также идёт зарядка на 120 Вт. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 8s Gen 4.

Что касается Realme Р3 Ultra, то он легче и тоньше конкурента. Батарея у него тоже меньше: на 6000 мА*ч. Блок питания идёт на 80 Вт. Оснащён этот аппарат защитой от влаги и пыли по стандарту IP69, чего вообще нет у IQOO. Процессор стоит на Realme уже Dimensity 8350.

Дисплей у IQOO плоский, с матрицей AMOLED, диагональю 6,78", частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 5500 нит. У Realme экран немного больше (6,83"), с частотой обновления 120 Гц, но слегка закруглённый.