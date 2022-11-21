Мощный игровой смартфон Vivo сравнили с флагманским Xiaomi по скорости работы системы

Мощный игровой смартфон Vivo сравнили с флагманским Xiaomi по скорости работы системыКто из них быстрее открывает приложения и игры?
Эксперт YouTube-канала Techniqued проверил в работе два мощных смартфона от Vivo и Xiaomi: iQOO 9T и 12 Pro. Сравнивались устройства по скорости запуска игр, загруженных и системных приложений.
Ведущий YouTube-канала Techniqued выяснил, какой смартфон работает быстрее: Vivo iQOO 9T или Xiaomi 12 Pro. Первый оснащён новейшим чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти, второй - процессором Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ ОЗУ.
Игра Asphalt 9 запускалась чуть быстрее на iQOO 9T по сравнению с Xiaomi 12 Pro. С Call of Duty ситуация аналогичная, хотя Vivo быстрее был всего на долю секунды. Play Store при этом быстрее открылся на Xiaomi, а Chrome - на Vivo.
Что касается Facebook*, Twitter, Instagram*, Spotify, Netflix, файлового менеджера, настроек, YouTube, то все эти приложения быстрее запускались на более мощном Vivo iQOO 9T. Хотя приложение камеры и Google Maps загрузились быстрее на Xiaomi.
Вывод
Вполне очевидно, что Vivo iQOO 9T с более современным чипом обходит по скорости запуска игр Xiaomi 12 Pro. Но разница при этом составляет доли секунды. Поэтому нельзя сказать, что какой-то из смартфонов однозначно быстрее второго.
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