Мощный игровой смартфон Vivo сравнили с флагманским Xiaomi по скорости работы системы

Ведущий YouTube-канала Techniqued выяснил, какой смартфон работает быстрее: Vivo iQOO 9T или Xiaomi 12 Pro. Первый оснащён новейшим чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти, второй - процессором Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ ОЗУ.

Игра Asphalt 9 запускалась чуть быстрее на iQOO 9T по сравнению с Xiaomi 12 Pro. С Call of Duty ситуация аналогичная, хотя Vivo быстрее был всего на долю секунды. Play Store при этом быстрее открылся на Xiaomi, а Chrome - на Vivo.