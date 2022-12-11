Мозги против мускулов: сравнение камер Google Pixel 6 Pro и Xiaomi 12S Ultra

Мозги против мускулов: сравнение камер Google Pixel 6 Pro и Xiaomi 12S UltraКто всё-таки снимает лучше?
В выпуске на YouTube-канале «Честный блог» эксперт выяснил, какой смартфон стоит в 2022 году купить, чтобы делать фото и записывать видео: Xiaomi 12S Ultra или Google Pixel 6 Pro.
Фото: Честный блог
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Фил сравнил по качеству фото и видео два смартфона: американский Google Pixel 6 Pro и китайский Xiaomi 12S Ultra.
Видеосъёмка на фронтальную камеру и на Pixel, и на Xiaomi имеет недостатки. У Xiaomi 12S Ultra это засветы на заднем фоне, а у Pixel 6 Pro - голубоватый подтон. На основную камеру баланс белого лучше работает на Xiaomi, а на Pixel трава становится то светлее, то темнее при съёмке днём. Также лидирует 12S Ultra по стабилизации. Ширик записывает в дневное время примерно одинаковое по качеству видео в обоих случаях.
Ночью трава на Xiaomi становится серого цвета, тогда как на Pixel - как и нужно, зелёного. Также сильнее засветы видны на Pixel при видеосъёмке в вечернее время - у 12S Ultra с этим гораздо лучше.
В целом по видео, заключил эксперт, Xiaomi 12S Ultra интереснее.
Далее - о фотографиях. Портретные снимки в обычном режиме лучше по деталям выходят на Xiaomi. В то же время именно в режиме портрета по детализации лидирует уже Pixel. Также этот смартфон делает более эффектные фото при плохом освещении.
При использовании зума (у Pixel - 4-кратное увеличение, у Xiaomi - 5-кратное) более качественные фотографии получаются на Pixel 6 Pro. Да и в целом он выдаёт более контрастные и естественные по цветам снимки.
Кроме того, при 10-кратном увеличении временами детализация лучше оказывается на Xiaomi.
Ночные снимки на основную камеру лучше получаются на Xiaomi. К тому же он более качественно обрабатывает засвеченные области. А фотографии на широкоугольную камеру выходят очень схожими.
В целом получается, что яркие с яркими объектами ночью лучше справляется Xiaomi 12S Ultra. Но разница между ним и Pixel незначительная.
Днём более тёмные фотографии получаются на Xiaomi. Что касается деталей, то особой разницы по этому параметру между смартфонами нет.
Кроме того, на Xiaomi 12S Ultra угол обзора у широкоугольной камеры немного шире, чем на Pixel. И чуть лучше 12S Ultra оказывается по деталям.
Селфи-фото на Pixel получаются очень контрастные по сравнению с Xiaomi. Гораздо мягче обработка и немного больше деталей как раз на Xiaomi 12S Ultra.
Вывод
Основная камера на Xiaomi 12S Ultra действительно хорошая, а вот портретные фото получаются на этот смартфон хуже. В ночное время с использованием зума лучше снимки выходят на Pixel 6 Pro, а на основную камеру и на широкоугольную - на Xiaomi. Селфи-снимки лучше всего делать днём на Xiaomi, а вечером - на Pixel.