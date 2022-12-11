Мозги против мускулов: сравнение камер Google Pixel 6 Pro и Xiaomi 12S Ultra

Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Фил сравнил по качеству фото и видео два смартфона: американский Google Pixel 6 Pro и китайский Xiaomi 12S Ultra.

Видеосъёмка на фронтальную камеру и на Pixel, и на Xiaomi имеет недостатки. У Xiaomi 12S Ultra это засветы на заднем фоне, а у Pixel 6 Pro - голубоватый подтон. На основную камеру баланс белого лучше работает на Xiaomi, а на Pixel трава становится то светлее, то темнее при съёмке днём. Также лидирует 12S Ultra по стабилизации. Ширик записывает в дневное время примерно одинаковое по качеству видео в обоих случаях.

Ночью трава на Xiaomi становится серого цвета, тогда как на Pixel - как и нужно, зелёного. Также сильнее засветы видны на Pixel при видеосъёмке в вечернее время - у 12S Ultra с этим гораздо лучше.

В целом по видео, заключил эксперт, Xiaomi 12S Ultra интереснее.

Далее - о фотографиях. Портретные снимки в обычном режиме лучше по деталям выходят на Xiaomi. В то же время именно в режиме портрета по детализации лидирует уже Pixel. Также этот смартфон делает более эффектные фото при плохом освещении.