Может ли искусственный интеллект разблокировать ваш iPhone

Дипфейк может выглядеть как практически полная копия человека. Однако современные iPhone не могут быть разблокированы только по картинке. Всё дело в том, что устройства используют для этого камеру и датчики глубины.

Для разблокировки смартфона инфракрасный проектор покрывает лицо человека невидимыми глазу точками света. После этого камера определяет форму лица в 3D-формате.