Можно не обновляться: Samsung S24 FE сравнили с S25 FE

В целом S25 FE и S24 FE очень сильно похожи. Переходить с прошлогоднего субфлагмана на новый точно нет смысла. Но вот в чём конкретно состоит между смартфонами разница.

Новинка стала тоньше, легче, меньше. Рамки с лицевой стороны тоже у S25 FE заметно уменьшились. Задняя панель у него, как и у S24 FE, из стекла, рамки металлические, есть поддержка беспроводной зарядки, защита от воды по стандарту IP68 - всем этим может похвастаться и предшественник.

С точки зрения экранов разница между моделями лишь в том, что S25 FE чуть поярче.

На S24 FE стоит Exynos 2400е, на S25 FE - Exynos 2400. Первый лишь слегка хуже последнего.

Аккумулятор у прошлогоднего смартфона на 4700 мАч, у нового - на 4900 мАч. Поддерживают они зарядки на 25 и 45 Вт соответственно.