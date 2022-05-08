На каких характеристиках смартфона можно сэкономить при выборе недорогой модели

Всего таких пунктов пять

Возможно, вы думаете о том, чтобы сменить смартфон, но денег у вас не так много. На какие параметры устройства стоит обращать внимание при выборе в первую очередь и от чего можно отказаться? Ответил ведущий YouTube-канала DimaViper Live.