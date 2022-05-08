На каких характеристиках смартфона можно сэкономить при выборе недорогой модели

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На каких характеристиках смартфона можно сэкономить при выборе недорогой моделиВсего таких пунктов пять
Возможно, вы думаете о том, чтобы сменить смартфон, но денег у вас не так много. На какие параметры устройства стоит обращать внимание при выборе в первую очередь и от чего можно отказаться? Ответил ведущий YouTube-канала DimaViper Live.
Современный смартфоны по своим возможностям и параметрам напоминают компьютеры. Поэтому понять, какие из их характеристик - самые важные может быть непросто. В действительности же на некоторые пункты при покупке не стоит обращать внимание.
- Поддержка 5G. Это ещё более быстрый интернет, чем 4G. Но на самом деле многим сейчас вполне хватает и скорости, которую обеспечивают сети 4G. К тому же в некоторых регионах ещё нет зон, где бы ловил 5G.
- Частота обновления экрана: 144 Гц, 120 Гц, 90 Гц. Это то, насколько плавной кажется картинка, когда вы пользуетесь смартфоном. Высокая частота обновления нужна по большей части тем, кто много играет. Конечно, приятнее пользоваться устройством с 120-герцовым дисплеем, но и 60 Гц выглядит тоже вполне неплохо.
- Беспроводная зарядка. Подобной технологией сейчас мало кто пользуется. В основном же люди заряжают устройства стандартным способом - при помощи проводной зарядки. Кроме того, такую зарядку придётся дополнительно покупать, а заряжает она устройство медленнее, чем обычная.
- Материалы корпуса. Большая часть людей носит смартфоны в чехлах, поэтому не играет большой роли, из чего сделан корпус.
- Очень большой объём памяти. Например, 12/512 ГБ. По мнению эксперта, наиболее оптимальным вариантом сейчас является 8/128 ГБ.
Перечислил ведущий также несколько характеристик, на которых экономить однозначно нельзя. Это ёмкость батареи, процессор (то есть производительность; чем мощнее процессор, тем дольше можно будет пользоваться устройством), камеры, производитель/софт (лучше брать смартфон известной фирмы).
Источник:DimaViper Live
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: