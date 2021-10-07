На YouTube-канале Wylsacom сравнили камеры iPhone 12 Pro Max и 13 Pro Max

Ведущий проверил в фото- и видеосъёмке в разных условиях две модели iPhone: 12 Pro Max, 13 Pro Max. В целом в новой версии улучшений оказалось не так много.

С точки зрения фотографии модернизация в основном коснулась режимов: добавился макрорежим, появился на всех камерах ночной режим, а также стало возможно эти режимы съёмки менять вручную. Также улучшилась детализация (в том числе на вечерних фото), исчезли засветы, почти не стало шумов на фото при недостаточном освещении, а цвета на снимках стали более естественными за счёт обновлённого баланса белого, повысилась контрастность по сравнению с фотографиями, снятыми на iPhone 12 Pro Max. Нельзя не сказать и о 3-кратном оптическом и 15-кратном цифровом зуме у iPhone 13 Pro Max взамен 2,5-кратного и 12-кратного на предыдущей модели. Правда, как заметил Арсений, это крайне мало: конкуренты предлагают уже 5- и 10-кратный оптический и 20-кратный цифровой. К тому же в плане детализации при приближении снимки абсолютно одинаковые у обеих моделей. Широкоугольный объектив хоть и стал снимать лучше, но всё равно уступает некоторым Android-моделям, добавляет ведущий.