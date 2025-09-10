Наглядное сравнение фото на камеры Samsung S25 FE, A56 и S25

Galaxy S25 - самый компактный смартфон по сравнению с S25 FE и A56. Его диагональ составляет всего 6,2", тогда как у остальных - 6,7". Ещё это единственный в этом сравнении телефон с ультразвуковым сканером отпечатков.

Ёмкость аккумулятора у S25 - 4000 мАч, у S25 FE - 4900 мАч и у А56 - 5000 мА*ч.

Камера у всех трёх смартфонов тройная, но у S25 и S25 FE есть телевик, а у А56 вместо него макро. В целом снимки более реалистичными выходят на флагманы S-серии. С примерами фото можете ознакомиться ниже.

С точки зрения производительности лидирует S25: на нём стоит Snapdragon 8 Elite для Galaxy. S25 FE работает на базе Exynos 2400, А56 - на Exynos 1580.

Что касается реальной автономности, то S25 выключился раньше всех и проработал всего 5 часов 2 минуты. S25 FE смог прожить 5 часов 49 минут, а А56 - 6 часов 28 минут.