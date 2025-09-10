Наглядное сравнение фото на камеры Samsung S25 FE, A56 и S25

Наглядное сравнение фото на камеры Samsung S25 FE, A56 и S25И остальных характеристик тоже
Galaxy S25 - самый компактный смартфон по сравнению с S25 FE и A56. Его диагональ составляет всего 6,2", тогда как у остальных - 6,7". Ещё это единственный в этом сравнении телефон с ультразвуковым сканером отпечатков.
Ёмкость аккумулятора у S25 - 4000 мАч, у S25 FE - 4900 мАч и у А56 - 5000 мА*ч.
Камера у всех трёх смартфонов тройная, но у S25 и S25 FE есть телевик, а у А56 вместо него макро. В целом снимки более реалистичными выходят на флагманы S-серии. С примерами фото можете ознакомиться ниже.
С точки зрения производительности лидирует S25: на нём стоит Snapdragon 8 Elite для Galaxy. S25 FE работает на базе Exynos 2400, А56 - на Exynos 1580.
Что касается реальной автономности, то S25 выключился раньше всех и проработал всего 5 часов 2 минуты. S25 FE смог прожить 5 часов 49 минут, а А56 - 6 часов 28 минут.
Выводы
S25 FE - это достойный вариант по разумной цене, если вам нужны хорошая производительность, большой дисплей и аккумулятор на почти 5000 мА*ч. Из минусов смартфона - отсутствие LTPO, оптический датчик отпечатков пальцев, неэнергоэффективный чип.
А56 тоже неплохой выбор, но работает он не так плавно, как модели S-серии. У него также большой экран и неплохая камера. Будьте готовы при выборе этой модели смириться с ограниченными возможностями ИИ, фото- и видеосъёмки, отсутствием беспроводной зарядки, переобработанными снимками.
S25 - один из лучших вариантов сейчас, если вы ищете компактный телефон. Правда, автономность у него оставляет желать лучшего. Можете также сэкономить, купив вместо него прошлогодний S24 FE.