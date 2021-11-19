Насколько камера в Google Pixel 6 отличается от Pixel 5a

Филипп Беликов, автор «Честного блога», рассказал об отличиях камеры Pixel 6 от объективов Pixel 5a. На самом деле не во всех тестах у этих аппаратов видны заметные различия.

Сначала ведущий сравнил видео, снятые на фронтальную камеру и на основную. На фронталке сразу же оказался заметен на 5а по сравнению с 6 гораздо более узкий угол обзора: то есть в кадр поместится на более старой модели намного меньше объектов. Что касается динамического диапазона, то у 5а он меньше, к тому же задний фон (небо) сильно засвечивается при съёмке.

При записи видео в Full HD 30 к/с на основную камеру также заметен на 5а более узкий кадр в сравнении со старшей моделью Pixel. Происходит это из-за технологии цифровой стабилизации изображения. В плане цветопередачи «шестёрка» тоже справляется лучше: картинка на нём получается более естественная, засветы не такие сильные.

В 4К при недостатке света в помещении лучше работает камера на Pixel 6. Если снимать, например, экран монитора или неоновую надпись, то он оказывается намного сильнее засвечен на 5а, а ещё на этой модели заметны сильные шумы. Ещё один недостаток 5а - кроп (обрезка кадра). Его можно отключить в настройках, но тогда останется лишь оптическая стабилизация, которая работает гораздо хуже.

Вечером и ночью в Full HD 30 к/с на 5а тоже сильнее заметны засветы, а также очень плохо работает стабилизация. В то же время изображение на Pixel 6 получается более желтоватым по сравнению с Pixel 5а, а ещё, как ни странно, намного больше шумов.

С точки зрения видео, как видно из обзора, у Pixel 6 появилось довольно значительное преимущество перед 5а.