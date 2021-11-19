Насколько камера в Google Pixel 6 отличается от Pixel 5a

Насколько камера в Google Pixel 6 отличается от Pixel 5aВыяснил ведущий YouTube-канала «Честный блог»
Филипп Беликов, автор «Честного блога», рассказал об отличиях камеры Pixel 6 от объективов Pixel 5a. На самом деле не во всех тестах у этих аппаратов видны заметные различия.
Сначала ведущий сравнил видео, снятые на фронтальную камеру и на основную. На фронталке сразу же оказался заметен на 5а по сравнению с 6 гораздо более узкий угол обзора: то есть в кадр поместится на более старой модели намного меньше объектов. Что касается динамического диапазона, то у 5а он меньше, к тому же задний фон (небо) сильно засвечивается при съёмке.
При записи видео в Full HD 30 к/с на основную камеру также заметен на 5а более узкий кадр в сравнении со старшей моделью Pixel. Происходит это из-за технологии цифровой стабилизации изображения. В плане цветопередачи «шестёрка» тоже справляется лучше: картинка на нём получается более естественная, засветы не такие сильные.
В 4К при недостатке света в помещении лучше работает камера на Pixel 6. Если снимать, например, экран монитора или неоновую надпись, то он оказывается намного сильнее засвечен на 5а, а ещё на этой модели заметны сильные шумы. Ещё один недостаток 5а - кроп (обрезка кадра). Его можно отключить в настройках, но тогда останется лишь оптическая стабилизация, которая работает гораздо хуже.
Вечером и ночью в Full HD 30 к/с на 5а тоже сильнее заметны засветы, а также очень плохо работает стабилизация. В то же время изображение на Pixel 6 получается более желтоватым по сравнению с Pixel 5а, а ещё, как ни странно, намного больше шумов.
С точки зрения видео, как видно из обзора, у Pixel 6 появилось довольно значительное преимущество перед 5а.
Что касается фото, то здесь тоже нередко лучшие результаты показывает Pixel 6. Однако всё зависит ещё от условий съёмки.
Фотографии архитектуры в ночное и вечернее время получаются по большей части схожими. Однако по цветам зачастую приятнее 5а: они выходят более естественные (у 5а оттенки в целом более холодные, у 6 - более тёплые). В то же время шумов появляется больше тоже на 5а по сравнению с Pixel 6. По детализации оба выдают хорошие снимки.
С фото в пасмурный день справляется лучше по деталям вновь Pixel 6. Кроме того, заметна между снимками разница и в цветопередаче.
А вот на фото с витринами магазинов деталей больше оказывается у 5а, а засветы примерно такие же, как на Pixel 6. На некоторых вечерних или ночных фото могут появляться на Pixel 6 блики, которых на 5а не было.
Неоновые светильники на фото лучше получаются на «шестёрке», однако в целом фото довольно похожи. Только на 5а немного меньше деталей и чуть больше засветов.
В целом в плане фото в ночное время 5а не сильно отличается от 6. А ещё Pixel 5а зачастую выдаёт более приятные по цветам снимки.
В портретных фотографиях разница тоже не всегда значительная. Например, в помещении при искусственном свете по цветопередаче лучше оказался 5а, а по деталям - Pixel 6. В некоторых случаях, однако, баланс белого лучше работает на Pixel 6.
В неоновом свете фото человека вышло не очень удачным в обоих случаях. Но в плане детализации здесь всё-таки лучше оказался снова Pixel 6.
В целом на Pixel 6 практически всегда деталей больше, чем на 5а. За счёт этого на последнем получается картинка более сглаженная, неровности и недостатки кожи не так заметны. Временами и по цветопередаче выигрывает Pixel 5а. Вообще, по мнению ведущего, портретные снимки часто выходят интереснее как раз на модель 5а.
Ещё один тест - селфи-фото. В дневное время с точки зрения засветов разницы нет никакой, а вот детализация лучше на 5а. Ночью же фото лучше выходит на Pixel 6. Кроме того, «шестёрка» даёт возможность убирать блики с лица.
Днём фотографии машины и киоска получились очень похожими. Однако чуть светлее картинка - на Pixel 6.
В целом по возможностям фотосъёмки аппараты, заключает эксперт, довольно близки. Чего нельзя сказать о видео: по этому параметру Pixel 6 ушёл довольно далеко вперёд от 5а.