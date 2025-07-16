Насколько камеры Samsung S25 Edge отличаются от Ultra: подробное сравнение

Насколько камеры Samsung S25 Edge отличаются от Ultra: подробное сравнениеВ некоторых моментах Edge даже превосходил конкурента
В дневное время снимки, сделанные на S25 Edge и Ultra, получаются практически одинаковыми. Правда, Edge делает кожу на портретных фото слишком красной и насыщенной, тогда как Ultra справляется с её обработкой заметно лучше. В остальном же разницы между смартфонами почти нет: хотя версия Ultra делает немного более качественные фотографии при приближении за счёт наличия телевика с 3-кратным и 5-кратным увеличением. Также по сравнению с Edge у Ultra есть возможность делать портреты с фокусным расстоянием 69 мм и 115 мм.
На фронтальную камеру днём на улице и в помещении фото выходят как в обычном режиме, так и в портретном идентичными. Но у Edge угол обзора при этом чуть шире, чем у Ultra.
Ночью и вечером различия между смартфонами становятся более заметными. Так, Ultra заметно лучше справляется с обработкой светлых объектов, в том числе при использовании зума. То же самое можно сказать и о селфи-фото: у Ultra нет бликов от светлых объектов, а вот Edge этим грешит.
Что касается видеосъёмки, то Ultra имеет два улучшенных телевика, за счёт которых он превосходит Edge в съёмке объектов с приближением в 3, 5 и больше раз. В свою очередь, Galaxy S25 Edge может использовать при 3-кратном, 5-кратном, 10-кратном увеличении лишь цифровой зум, что сказывается на качестве. При этом странно, что автофокус заметно быстрее работал на Edge.
Блики при записи видео есть на обоих смартфонах, но меньше их на Ultra-версии. Также у Edge сильнее дёргается изображение при ходьбе в ночное время, но он лучше справляется с видеосъёмкой на фронтальную камеру: картинка выходит чуть более детализированной, хоть и с большим количеством шумов.