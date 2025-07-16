Насколько камеры Samsung S25 Edge отличаются от Ultra: подробное сравнение

В дневное время снимки, сделанные на S25 Edge и Ultra, получаются практически одинаковыми. Правда, Edge делает кожу на портретных фото слишком красной и насыщенной, тогда как Ultra справляется с её обработкой заметно лучше. В остальном же разницы между смартфонами почти нет: хотя версия Ultra делает немного более качественные фотографии при приближении за счёт наличия телевика с 3-кратным и 5-кратным увеличением. Также по сравнению с Edge у Ultra есть возможность делать портреты с фокусным расстоянием 69 мм и 115 мм.

На фронтальную камеру днём на улице и в помещении фото выходят как в обычном режиме, так и в портретном идентичными. Но у Edge угол обзора при этом чуть шире, чем у Ultra.