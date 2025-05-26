Насколько камеры Vivo X200 Ultra лучше, чем в Х200 Pro

Насколько камеры Vivo X200 Ultra лучше, чем в Х200 ProРазницы по фото и видео между ними почти нет
Vivo X200 Ultra оснащён новым сверхшириком с углом обзора больше, чем у Pro-версии. Также эта линза себя лучше показывала в условиях недостатка освещения, а ещё она позволяет записывать видео в 8К. Основной модуль тоже стал более качественным: он вообще не бликовал в отличие от объектива X200 Pro.
При нехватке освещения на X200 Ultra снимки получаются интереснее, чем на X200 Pro. Новых ИИ-фишек у Ultra-версии тоже больше, чем у Pro.
Главный минус X200 Ultra - это фокусное расстояние 35 мм. Из-за этого снимать видео на основной блок камер - плохая идея: получается слишком близко. Второй недостаток - это видеосъёмка уровня X200 Pro на фронтальную камеру. Стабилизация на селфи-камере очень слабая. Кроме того, картинка при съёмке на эту камеру была более детализированной на Pro-версии, чем на Ultra. Сверхширик при нехватке света снимал гораздо лучше (по деталям и цвету кожи) на X200 Pro, чем на X200 Ultra.
Удивительно также, что на X200 Ultra нет съёмки в 8К на основную камеру, а на X200 Pro она есть. Зачастую при этом в 8К картинка более детализированная.
Что касается фотосъёмки, то преимуществ у X200 Ultra перед Pro-версией просто нет. Эти нюансы нужно рассматривать буквально под микроскопом. Оба смартфона делают плюс-минус одинаковые фотографии. В каких-то сценариях был лучше X200 Pro, в каких-то - X200 Ultra. При нехватке освещения почему-то часто X200 Ultra давал более смазанные снимки, чем Pro.
При фото- и видеосъёмке X200 Prо значительно дольше держал заряд, чем Ultra-версия. Вероятно, это связано с тем, что у него более энергоэффективный процессор.
Наконец, кнопкой для камеры у X200 Ultra пользоваться вообще неудобно. Во время стресс-тестов этот смартфон также сильно нагревался.
Вывод
На данный момент покупать X200 Ultra вместо Pro-версии нет никакого смысла. По камерам особого преимущества у Ultra нет. Фронтальный объектив якобы стал лучше по характеристикам, но на деле вечером и ночью уступает X200 Pro, со сверхшириком при плохом освещении ситуация похожая. На основную линзу 1,5х себя снимать на видео нет смысла: выходит слишком близко.
С примерами фото вы можете ознакомиться выше.