Насколько камеры Vivo X200 Ultra лучше, чем в Х200 Pro

Vivo X200 Ultra оснащён новым сверхшириком с углом обзора больше, чем у Pro-версии. Также эта линза себя лучше показывала в условиях недостатка освещения, а ещё она позволяет записывать видео в 8К. Основной модуль тоже стал более качественным: он вообще не бликовал в отличие от объектива X200 Pro.

При нехватке освещения на X200 Ultra снимки получаются интереснее, чем на X200 Pro. Новых ИИ-фишек у Ultra-версии тоже больше, чем у Pro.

Главный минус X200 Ultra - это фокусное расстояние 35 мм. Из-за этого снимать видео на основной блок камер - плохая идея: получается слишком близко. Второй недостаток - это видеосъёмка уровня X200 Pro на фронтальную камеру. Стабилизация на селфи-камере очень слабая. Кроме того, картинка при съёмке на эту камеру была более детализированной на Pro-версии, чем на Ultra. Сверхширик при нехватке света снимал гораздо лучше (по деталям и цвету кожи) на X200 Pro, чем на X200 Ultra.