Насколько хорош или плох новый японский смартфон Sony Xperia 5V

Sony Xperia 5V сейчас стоит больше 1000 долларов в любой точке мира. При этом в комплекте с ним вообще ничего не идёт - вы покупаете только телефон.

Несмотря на большие рамки, выглядит и ощущается в руке Sony Xperia 5V отлично. Это один из немногих смартфонов, которым можно попробовать пользоваться без чехла. Также у него есть поддержка беспроводной зарядки, разъём 3,5 мм для наушников, защита от воды по стандарту IP68. К сожалению, сканер отпечатков пальцев работает у новинки плохо - гораздо быстрее разблокировать смартфон по лицу.

Максимальная мощность зарядки, которую поддерживает Xperia 5V, - 30 Вт.

Диагональ экрана у Sony Xperia 5V составляет 6,1 дюйма, матрица - OLED. При этом пиковая яркость - меньше 1000 нит. В целом дисплей неплохо, но не более того. И это не соответствует цене устройства.