Насколько хороша ремонтопригодность нового Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Эксперт канала PBKreviews продемонстрировал полную разборку Redmi Note 11 Pro. В целом эта модель Xiaomi довольно легко ремонтируется при выходе из строя каких-либо компонентов.

В ходе поэтапного удаления компонентов автор описывал расположение всех запчастей. Многие детали здесь можно заменить, просто отсоединив их. Кроме того, у аккумулятора есть специальные «язычки» для более удобного извлечения.