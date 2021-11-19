Насколько хороша ремонтопригодность нового Xiaomi Redmi Note 11 Pro

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Насколько хороша ремонтопригодность нового Xiaomi Redmi Note 11 ProОценил эксперт PBKreviews
Ведущий YouTube-канала PBKreviews разобрал смартфон Xiaomi Redmi Note 11 Pro и оценил простоту замены деталей в нём. Модель оказалась довольно неплохой.
Эксперт канала PBKreviews продемонстрировал полную разборку Redmi Note 11 Pro. В целом эта модель Xiaomi довольно легко ремонтируется при выходе из строя каких-либо компонентов.
В ходе поэтапного удаления компонентов автор описывал расположение всех запчастей. Многие детали здесь можно заменить, просто отсоединив их. Кроме того, у аккумулятора есть специальные «язычки» для более удобного извлечения.
В целом по ремонтопригодности устройство получило 8,5 баллов из 10. Всё это - благодаря простой замене дисплея (легко снимается задняя панель, не так много компонентов, которые нужно отсоединять для доступа к экранному кабелю) и лёгкому извлечению батареи.
Источник: PBKreviews