Насколько опасны для здоровья человека современные смартфоны

Кроме этого, нужно понимать, что мобильный телефон будет воздействовать на человека сильнее, чем станция. Объясняется это тем, что находится устройство близко к голове человека при, например, звонке. Даже при использовании наушников всё равно расстояние между человеком и смартфоном будет составлять не более одного метра. А при пользовании интернетом аппарат вообще будет находиться непосредственно в руках.

Существуют вместе с тем нормы, которые ограничивают допустимые уровни электромагнитной энергии, которая воздействует на человека. В России, к примеру, максимально допустимый объём энергии для базовых станций - 0,1 Вт/м2, на Западе - 10 Вт/м2. То есть даже в самой главной части антенны базовой станции уровень потока энергии равен 0,1 Вт/м2 и находится в пределах нормы. Поэтому переживать по поводу негативного влияния на здоровье рядом находящейся базовой станции не стоит (исключение - если главный лепесток её антенны направлен к вам в окно, а сама антенна - ближе 45 м от вас).

Хуже ситуация со смартфонами. Их нельзя сразу же проверить на соответствие нормам. К тому же у каждого производителя мощность - разная, её при этом даже не указывают. Тем не менее всё же частотный диапазон радиоволн, в котором работает сотовая связь, не является ионизирующим. Другими словами, он не вызывает рак и не приводит к изменениям структуры клеток в организме. К подобным последствиям могут привести лишь рентгеновское, гамма-излучение, ультрафиолетовое.

Поэтому смартфоны нельзя назвать опасными для здоровья.