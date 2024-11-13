Насколько велика разница между iPhone 13 и iPhone 16

С точки зрения внешнего вида iPhone 13 не кажется устаревшим. Да и в целом дизайн у 16-й модели несильно изменился по сравнению с 13-й. Только у новинки Dynamic Island, а у 13-го — «чёлка».

При этом запустился чуть быстрее, как ни странно, iPhone 13. Хотя у него слабее процессор. По экранам разницы между смартфонами нет никакой вообще.

На iPhone 13 стоит процессор А15, на iPhone 16 — А18. Оперативной памяти у 13-го — 4 ГБ, у 16-го — 8 ГБ. И того, и другого смартфона хватит ещё на 3−4 года пользования.

У обоих устройств есть полноценная защита от воды по стандарту IP68.

Основной модуль у iPhone 13 — на 12 МП, у iPhone 16 — на 48 МП. Оптическая стабилизация есть в обоих случаях. Также на обоих смартфонах установлены ширики на 12 МП, фронтальные камеры на 12 МП. На деле фотографируют они все примерно одинаково. Снимки вы можете посмотреть ниже. Видео записывать можно на оба в 4К 60 к/с максимум.