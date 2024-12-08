Насколько велика разница между iPhone 14 и 16

По габаритам iPhone 14 и 16 одинаковые. Диагонали у обоих устройств — 6,1″. Запустились смартфоны тоже почти одновременно: всего на какую-то долю секунды быстрее был 16-й. Частота обновления экрана в обоих случаях тоже осталась 60 Гц.

Работает iPhone 14 на чипе А15, iPhone 16 — на А18. Оперативной памяти у первого 6 ГБ, у второго — 8 ГБ. С многозадачностью справляться лучше будет 16-й. В AnTuTu же разница между двумя моделями составляет примерно 200 тысяч баллов.

С точки зрения камер улучшилась только основная. У 14-го она на 12 МП, у 16-го — на 48 МП. Максимальный зум у последнего стал также 10-кратным, тогда как у iPhone 14 он 5-кратный. Примеры фото — ниже.