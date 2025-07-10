Насколько велика разница в качестве камер между Vivo X200 Ultra и X200 Pro

Главное отличие Vivo X200 Ultra от Pro заключается улучшённом сверхширокоугольном модуле камеры и в более крупном сенсоре для селфи с разрешением 50 МП.

С примерами фото при дневном освещении вы можете ознакомиться ниже.

В целом по качеству они довольно похожи, но стандартное фокусное расстояние у X200 Ultra 35 мм, тогда как у X200 Pro - 23 мм. Из-за этого снимки на Ultra получаются ближе, чем на Pro.

Что касается зума, то на Pro доступно увеличение в 60 раз максимум, тогда как на Ultra - в 33,4 раза. Угол обзора ультраширика у Ultra-версии чуть больше, чем у Pro: 0,4х против 0,6х.