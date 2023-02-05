Настоящая экзотика: плюсы и минусы флагманского смартфона ZTE Axon 40 Ultra

Динамики смартфона звучат хорошо, но не настолько хорошо, как у Samsung S22 Ultra или у Sony Xperia 1 IV. Сканер отпечатка у ZTE точный, но срабатывает он не очень быстро.

Экран сам по себе у ZTE Axon 40 Ultra действительно хорош. Он имеет AMOLED-матрицу, диагональ 6,8 дюйма, частоту обновления до 120 Гц, тач до 360 Гц. ШИМа, как указывалось выше, у смартфона тоже нет. Что интересно, если вы просто загрузите игру, то она автоматически будет запускаться с тачем 240 Гц, а чтобы было 360 Гц, нужно будет её переместить вручную в игровой раздел.

Самое интересное в передней панели ZTE Axon 40 Ultra - подэкранная фронтальная камера. Её действительно не видно при стандартном использовании смартфона (если не запускать приложение камеры). При этом фото она выдаёт вполне неплохие (см. ниже).

Основная камера имеет три модуля. Это основной в 64 МП, ультраширик в 64 МП и телезум тоже в 64 МП. Все модули имеют автофокус, а оптическая стабилизация есть в телевике и в основной камере. Главная особенность основного объектива ZTE Axon 40 Ultra - это 35-мм оптика. Это значит, что снимает она гораздо ближе, чем основные камеры других смартфонов.