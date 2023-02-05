Настоящая экзотика: плюсы и минусы флагманского смартфона ZTE Axon 40 Ultra

Настоящая экзотика: плюсы и минусы флагманского смартфона ZTE Axon 40 UltraСтоит ли его брать?
Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru рассказал о характеристиках флагмана ZTE Axon 40 Ultra и проверил его в работе. Есть ли смысл его заказывать из Китая?
Фото: Mobiltelefon.ru
ZTE Axon 40 Ultra - это, по мнению эксперта YouTube-канала Mobiltelefon.ru, действительно крутой флагман. Хотя и у него есть недостатки.
С основными характеристиками новинки вы можете ознакомиться ниже. Важно, что у ZTE Axon 40 Ultra нет ШИМа, а частота обновления экрана равняется 120 Гц, тач - 360 Гц. Камеры у смартфона имеют оптическую стабилизацию и автофокус, причём фронтальный объектив - подэкранный. Есть также у устройства поддержка ИК-порта, быстрой зарядки.
В комплекте с ZTE Axon 40 Ultra вы получаете силиконовый чехол, кабель, зарядку в 80 Вт, иголку для извлечения SIM-карты (карту памяти аппарат не поддерживает), карточку для обслуживания VIP-клиентов. На экране смартфона уже есть защитная плёнка.
На зарядку смартфона до 100% уходит 45 минут. При этом за 5 минут он заряжается до 20%.
За 60 минут на YouTube при просмотре видео в 1080p заряд снизился на 5%, за 30 минут в Brawl Stars - на 13%, за 30 минут в Asphalt 9 - на 8%, за 30 минут в Genshin Impact - на 13%.
Динамики смартфона звучат хорошо, но не настолько хорошо, как у Samsung S22 Ultra или у Sony Xperia 1 IV. Сканер отпечатка у ZTE точный, но срабатывает он не очень быстро.
Экран сам по себе у ZTE Axon 40 Ultra действительно хорош. Он имеет AMOLED-матрицу, диагональ 6,8 дюйма, частоту обновления до 120 Гц, тач до 360 Гц. ШИМа, как указывалось выше, у смартфона тоже нет. Что интересно, если вы просто загрузите игру, то она автоматически будет запускаться с тачем 240 Гц, а чтобы было 360 Гц, нужно будет её переместить вручную в игровой раздел.
Самое интересное в передней панели ZTE Axon 40 Ultra - подэкранная фронтальная камера. Её действительно не видно при стандартном использовании смартфона (если не запускать приложение камеры). При этом фото она выдаёт вполне неплохие (см. ниже).
Основная камера имеет три модуля. Это основной в 64 МП, ультраширик в 64 МП и телезум тоже в 64 МП. Все модули имеют автофокус, а оптическая стабилизация есть в телевике и в основной камере. Главная особенность основного объектива ZTE Axon 40 Ultra - это 35-мм оптика. Это значит, что снимает она гораздо ближе, чем основные камеры других смартфонов.
По видеовозможностям ZTE тоже радует. У него очень много разных режимов, в том числе 8К и 4К, 120 FPS и пр. Однако ни в одном из них переключаться между камерами во время съёмки видео нельзя. Также автофокус работает, по мнению ведущего, даже слишком быстро.
Также эксперт сравнил фото, сделанные на ZTE Axon 40 Ultra, со снимками на iPhone 13 Pro Max, Samsung S22 Ultra, Sony Xperia 1 IV. Все примеры - выше. Справа находится ZTE, слева - другие устройства. У ZTE немного лучше детализация дальних объектов, но угол обзора меньше. То же самое с ультрашириком. Телефотообъектив у ZTE оказывается лучше, чем у S22 Ultra.
Процессор стоит на ZTE Axon 40 Ultra - Snapdragon 8 Gen 1. Доступен флагман с оперативной памятью 8/12/16 ГБ и с постоянной 128/256/512/1024 ГБ. Есть также у него возможность увеличить количество оперативной памяти на 6 ГБ за счёт виртуальной памяти.
У устройства также очень странное поведение в одном из бенчмарков. При измерении троттлинга, если не тапать в это время по экрану, всё «скатывается» вниз. При тестировании в различных режимах работы результаты получаются нормальными (см. итоги тестирования ниже).
Кроме того, из-за перегрева у ZTE Axon 40 Ultra автоматически начинают закрываться приложения и игры. Хотя в течение 30 минут под нагрузкой (запись видео/игра в Genshin Impact) работал смартфон хорошо. То есть не факт, что вы вообще столкнётесь с перегревом.
Работает в целом смартфон очень плавно. И намного плавнее, чем S22 Ultra. В китайской версии ZTE Axon 40 Ultra нет русского языка, но при этом есть Google-сервисы. Есть ещё глобальная версия этого флагмана, и она отличается от китайской тремя вещами. Это ИК-порт (в глобальной вместо него какая-то странная заглушка), «порезанная» оболочка (в глобальной версии), базовая комплектация (в глобальной - 8/128 ГБ, в китайской - 8/256 ГБ).
Вывод
ZTE Axon 40 Ultra - это и правда годный китайский флагман, хотя достать его очень сложно. Ну и стоит он довольно дорого, конечно. Приобрести его стоит тем, кому надоели Samsung и iPhone и кто хочет чего-то необычного.