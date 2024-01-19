Настоящая экзотика: современный мощный смартфон Motorola протестировали в РФ

Настоящая экзотика: современный мощный смартфон Motorola протестировали в РФЕсть ли смысл его брать?
В комплекте с Motorola G100 пришёл эксперту переходник для зарядки, иголка для открытия лотка для сим-карт, зарядка на 20 Вт, проводная гарнитура с наушниками-вкладышами, кабель USB-C, защитный чехол.
По дизайну, конечно, выглядит смартфон довольно старомодно. Корпус у него полностью из пластика.
По умолчанию на Motorola G100 стоял Android 11. Однако его удалось в итоге обновить до 12-й версии.
Удивительно, но в Европе в начале продаж (в 2021 году) он стоил 500 евро и около 600 долларов.
Дисплей у Motorola G100 имеет матрицу IPS, частоту обновления 90 Гц, диагональ 6,7 дюйма, разрешение Full HD+. Максимальная яркость при этом около 700 люкс, поэтому на солнце пользоваться смартфоном вы точно сможете.
Работает аппарат на процессоре Snapdragon 870. Правда, объём памяти всего 8/128 ГБ.
Основная камера на Motorola G100 имеет разрешение 64 МП, ширик - 16 МП, угол обзора 117 градусов и автофокус, датчик глубины - 2 МП. Присутствует также TOF-камера. Для снимков в макрорежиме включается специальная подсветка вокруг объектива. С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше. Улучшить немного качество снимков можно при помощи Google-камеры.
Видео способен записывать смартфон максимум в 6К. Однако в этом режиме нет стабилизации и всё трясётся. Поэтому лучше всё-таки сразу переходить на 4К.
Фронтальных камер на Motorola G100 две: обычная и с широким углом обзора. Видео записывать на селфи-камеры вы сможете лишь в Full HD 30 к/с.
Хватает в целом телефона на один рабочий день при умеренном пользовании им. Заряжается он до 100% за 1 час 50 минут.
Вывод
За 15 тысяч рублей Motorola G100 смотрится очень даже неплохо, особенно с учётом процессора Snapdragon 870. В целом им можно ещё пользоваться будет два-три года, если вы готовы смириться с устаревшим дизайном, отсутствием стерео, отсутствием обновлений.