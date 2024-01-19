Настоящая экзотика: современный мощный смартфон Motorola протестировали в РФ

В комплекте с Motorola G100 пришёл эксперту переходник для зарядки, иголка для открытия лотка для сим-карт, зарядка на 20 Вт, проводная гарнитура с наушниками-вкладышами, кабель USB-C, защитный чехол.

По дизайну, конечно, выглядит смартфон довольно старомодно. Корпус у него полностью из пластика.

По умолчанию на Motorola G100 стоял Android 11. Однако его удалось в итоге обновить до 12-й версии.

Удивительно, но в Европе в начале продаж (в 2021 году) он стоил 500 евро и около 600 долларов.

Дисплей у Motorola G100 имеет матрицу IPS, частоту обновления 90 Гц, диагональ 6,7 дюйма, разрешение Full HD+. Максимальная яркость при этом около 700 люкс, поэтому на солнце пользоваться смартфоном вы точно сможете.

Работает аппарат на процессоре Snapdragon 870. Правда, объём памяти всего 8/128 ГБ.