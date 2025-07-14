“Настройки” смартфона и не только: как ограничить входящие звонки

“Настройки” смартфона и не только: как ограничить входящие звонкиОб этом важно знать
Настройки смартфона
Если у вас iPhone с iOS 13 и новее, то откройте «Настройки», затем «Телефон» и найдите пункт «Заглушение неизвестных». После этого ваш телефон будет пропускать звонки только тех, кто входит в ваши «Контакты», с кем вы недавно переписывались по SMS и Email.
При наличии Android-смартфона откройте приложение «Телефон» и найдите там раздел «Блокировка номеров/фильтрация звонков».
Режим «Не беспокоить»
Его можно включить через шторку или настройки, а также задать исключения.
Сторонние приложения
Среди самых популярных - Truecaller, Calls Blacklist, Should I Answer, Hiya.
Операторы мобильной связи
Многие российские операторы предлагают услуги «Чёрного списка» или возможность управления вызовами. Например, у МТС это услуга «Чёрный список», у Билайна - сервисы «Антиспам» и «Чёрный список», у Мегафона - «Чёрный список», запрет на входящие от незнакомых номеров, у Tele2 - «Чёрный список» и «Спам-фильтр».
Новая SIM-карта
Вариант, если вам хочется полного контроля над звонками. Заведите новую симку, о которой будут знать лишь избранные.