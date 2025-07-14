Телефоны
Опубликовано 14 июля 2025, 04:30
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“Настройки” смартфона и не только: как ограничить входящие звонки

Об этом важно знать
Если вы устали от звонков с незнакомых номеров, рекламы и мошенников, то этого всего можно избежать. Существует минимум 5 способов сделать так, чтобы до вас могли дозвониться только избранные.
“Настройки” смартфона и не только: как ограничить входящие звонки
© Нейросеть

Настройки смартфона

Если у вас iPhone с iOS 13 и новее, то откройте «Настройки», затем «Телефон» и найдите пункт «Заглушение неизвестных». После этого ваш телефон будет пропускать звонки только тех, кто входит в ваши «Контакты», с кем вы недавно переписывались по SMS и Email.

При наличии Android-смартфона откройте приложение «Телефон» и найдите там раздел «Блокировка номеров/фильтрация звонков».

Режим «Не беспокоить»

Его можно включить через шторку или настройки, а также задать исключения.

Сторонние приложения

Среди самых популярных - Truecaller, Calls Blacklist, Should I Answer, Hiya.

“Настройки” смартфона и не только: как ограничить входящие звонки
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Операторы мобильной связи

Многие российские операторы предлагают услуги «Чёрного списка» или возможность управления вызовами. Например, у МТС это услуга «Чёрный список», у Билайна - сервисы «Антиспам» и «Чёрный список», у Мегафона - «Чёрный список», запрет на входящие от незнакомых номеров, у Tele2 - «Чёрный список» и «Спам-фильтр».

Новая SIM-карта

Вариант, если вам хочется полного контроля над звонками. Заведите новую симку, о которой будут знать лишь избранные.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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