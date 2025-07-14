“Настройки” смартфона и не только: как ограничить входящие звонки

Настройки смартфона

Если у вас iPhone с iOS 13 и новее, то откройте «Настройки», затем «Телефон» и найдите пункт «Заглушение неизвестных». После этого ваш телефон будет пропускать звонки только тех, кто входит в ваши «Контакты», с кем вы недавно переписывались по SMS и Email.

При наличии Android-смартфона откройте приложение «Телефон» и найдите там раздел «Блокировка номеров/фильтрация звонков».

Режим «Не беспокоить»

Его можно включить через шторку или настройки, а также задать исключения.

Сторонние приложения

Среди самых популярных - Truecaller, Calls Blacklist, Should I Answer, Hiya.