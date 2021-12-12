Назван самый мощный на сегодняшний день мобильный гаджет Apple

На первом месте оказался новый iPad Pro 12,9” на базе чипа M1. Версия устройства с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной набрал 1,2 млн очков в бенчмарке AnTuTu. Второе и третье место также достались планшетам — новейшему iPad Pro 11” и iPad Pro 12,9” 3th gen.

Среди смартфонов наиболее мощным признали iPhone 13 Pro Max. Актуальный флагман Apple на базе чипа A15 Bionic, с 6 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной смог «выбить» 842 тыс баллов. Благодаря этому смартфон забрал четвёртое место в общем зачёте.

Что интересно, М1-устройств в рейтинге всего два — это iPad Pro, занявшие первые два места списка. Наиболее популярным же чипом оказался A15 Bionic — его, в качестве основы, используют сразу четыре девайса в рейтинге.