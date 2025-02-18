Названы 10 главных недостатков Samsung Galaxy S25 Ultra

У Galaxy S24 Ultra есть фишки, которых нет у S25 Ultra. Например, это неурезанный стилус, у которого есть Bluetooth, при помощи которого можно делать фото, управлять жестами и т. п. При этом каких-то глобальных изменений у новинки нет.

Цена (переплата за бренд). Сейчас S25 Ultra стоит 114 тысяч рублей. При этом OnePlus 13 на Avito, Ozon, AliExpress стоит около 70−80 тысяч рублей. Он также очень хорош по производительности, работе, вибрации, камерам, аккумулятору.

ШИМ. На S24 Ultra ШИМ на минимальной яркости меньше, чем на S25 Ultra. Большинство китайских смартфонов по этому показателю будут гораздо лучше, чем Samsung.

Камера. Телевик на Samsung очень шумный и не особо детализированный. Тот же Vivo X100 Ultra, Vivo X200 Pro в этом плане будет лучше.

Большие габариты. S25 Ultra очень широкий, с большой диагональю (6,9″). Чтобы пользоваться им, вам придётся привыкать.