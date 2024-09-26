Названы 10 изменений грядущего OnePlus 13 в сравнении с OnePlus 12

OnePlus 13 выйдет в Китае уже в следующем месяце. Ожидается, что этот смартфон сможет предложить ещё больше, чем OnePlus 12, по конкурентоспособной цене.

Новый дизайн. Ожидается, что у OnePlus 13 изменится дизайн. Блок камер переместится в центр или же изменит форму (см. изображение ниже). В любом случае смартфон будет совсем не похож на OnePlus 11 или 12.

Тройная 50-мегапиксельная камера. По слухам, новинка будет иметь три задних объектива с разрешением 50 МП. Каждый из них будет оснащён 3-кратным зумом.

Увеличенная батарея. На новом OnePlus 13 будет стоять аккумулятор на 6000 мАч вместо 5400 мАч на 12-й версии.

Snapdragon 8 Gen 4. Новинка станет первым смартфоном с этим процессором.

Отсутствие поддержки беспроводной зарядки. То же самое было у OnePlus 11, а вот у OnePlus 12 она была.