Названы 10 лучших китайских смартфонов по итогам 2025 г.Их можно заказать на маркетплейсах
IQOO 13. Это простой игровой и универсальный смарт. Работает он на процессоре Snapdragon 8 Elite, ОЗУ у него на 12/16 ГБ, внутренней памяти на 256 и 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора - 6150 мА*ч. У этой модели также нет поддержки беспроводной зарядки, проблемы с камерами, отсутствует 20-й бэнд.
Vivo X200 Ultra. В комплекте с ним идёт зарядка на 90 Вт. Сам смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, ОЗУ на 12 и 16 ГБ, постоянной памятью на 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумулятор у него на 6000 мА*ч. При этом X200 Ultra имеет проблемы с яркостью и перегревом, запотеванием камер, у него маленькая автономность, большой расход заряда, сбрасывается яркость во всех задачах, невысокая яркость дисплея относительно конкурентов, тач залипает в играх, фокусное расстояние 35 мм (из-за чего неудобно снимать видео).
IQOO Neo 10 CN. Здесь стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор на 6100 мАч, ОЗУ на 12/16 ГБ, внутренняя память на 256/512 ГБ и 1 ТБ. Батарея у смартфона 6100 мАч, заряжается до 100% за 35 минут. Из минусов - пластиковая рамка, отсутствие мини-джека, беспроводной зарядки, 20-го бэнда, 4К для фронтальной камеры, залипание тача, средненькие камеры, нет полноценной защиты от влаги. Отличный выбор за ту цену, за которую он продаётся.
Realme GT 7 Pro. Комплектация у смартфона стандартная. Работает он на процессоре Snapdragon 8 Elite. Оперативной памяти доступно 12 и 16 ГБ, внутренней - 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумулятор у этой модели ёмкостью 6500 мА*ч. Из недостатков устройства эксперт выделил отсутствие беспроводной и реверсивной зарядки, нет 4К 120 к/с для основной камеры, слабая фронталка, устаревший сверхширик, неоптимизированный видеоформат, старый Type-C, отсутствие 7-го бэнда, мало настроек звучания, залипание тача и микрофризы. Однако за свою стоимость это очень сбалансированный вариант.
OnePlus 13. Работает смартфон на базе топового Snapdragon 8 Elite. Оперативной памяти доступно на выбор 12, 16 и 24 ГБ, постоянной - 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумулятор на 6000 мА*ч. Минусы: сброс яркости даже в обычных задачах, региональная блокировка (сейчас можно её снять за 13 долларов), перегрев местами, высоко расположенные кнопки управления, мало настроек звука, отсутствие встроенного кольца для беспроводных зарядок.
Xiaomi 15. В комплекте с ним идёт блок питания на 90 Вт. Оснащён смартфон процессором Snapdragon 8 Elite. Оперативная память здесь на 12, 16 ГБ, постоянная - на 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Батарея на 5400 мА*ч. Среди недостатков устройства выделяются блокировка загрузчика, неполноценное стерео, лёгкий перегрев, реклама, сброс яркости в играх, ШИМ, отсутствие русского языка в стоке.
Vivo X200 Pro. Экран у этого смартфона AMOLED с поддержкой LTPO. Процессор здесь Dimensity 9400 с поддержкой 12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ и 1 ТБ постоянной. Оснащён X200 Pro аккумулятором на 6000 мА*ч, который до 100% заряжается за 40 минут. Из минусов - "дешёвый" дизайн камеры, мало настроек для динамиков, перегрев при работе, возможность непрерывной съёмки в течение небольшого количества времени, перекос по громкости. Это отличный вариант за свои деньги.
IQOO Z10X. Устройство с IPS-дисплеем на 6,72" и частотой обновления до 120 Гц. Оснащён смартфон процессором Dimensity 7300, оперативной памятью 8/12 ГБ, внутренней памятью 128/256/512 ГБ. Ёмкость аккумулятора - 6500 мА*ч. Есть поддержка зарядки до 44 Вт. При этом у аппарата большие рамки, нет бэндов для 4G, слабые камеры, нет мини-джека, NFC, однодиапазонный GPS, сбрасывается яркость.
Realme GT Neo 6. Смартфон имеет экран OLED LTPO 8T, диагональ 6,78", частота обновления - до 120 Гц. Работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3, оперативной памяти у него 12 или 16 Гб, внутренней - 256/512 ГБ или 1 ТБ. Ёмкость батареи - 5500 мА*ч, до 100% заряжается за 33 минуты от родного адаптера на 120 Вт. Из недостатков этой модели можно выделить следующие: Wi-Fi 6-й серии, отсутствие мини-джека, возможности расширения внутренней памяти, беспроводной зарядки, режима записи видео 60 к/с для фронтальной камеры, телефотообъектива, полноценной защиты от влаги, 20 бэнда, сброс FPS при длительной видеосъёмке.
IQOO Z10 Turbo Pro. Он оснащён AMOLED-дисплеем с разрешением 6,78" и частотой обновления 144 Гц. Процессор у этого смартфона стоит Snapdragon 8s Gen 4, оперативной памяти 12/16 ГБ, постоянной - 256/512 ГБ. Ёмкость аккумулятора здесь 7000 мА*ч, есть поддержка зарядки мощностью 120 Вт. Из минусов - отсутствие LTPO, места под карту памяти, бэндов под 4G, слабые камеры, пластиковая рамка, виртуальный датчик приближения, недостаточная оптимизация. Но за 19 тысяч рублей это прекрасный выбор.