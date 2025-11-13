Названы 10 лучших китайских смартфонов по итогам 2025 г.

IQOO 13. Это простой игровой и универсальный смарт. Работает он на процессоре Snapdragon 8 Elite, ОЗУ у него на 12/16 ГБ, внутренней памяти на 256 и 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора - 6150 мА*ч. У этой модели также нет поддержки беспроводной зарядки, проблемы с камерами, отсутствует 20-й бэнд.

Vivo X200 Ultra. В комплекте с ним идёт зарядка на 90 Вт. Сам смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, ОЗУ на 12 и 16 ГБ, постоянной памятью на 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумулятор у него на 6000 мА*ч. При этом X200 Ultra имеет проблемы с яркостью и перегревом, запотеванием камер, у него маленькая автономность, большой расход заряда, сбрасывается яркость во всех задачах, невысокая яркость дисплея относительно конкурентов, тач залипает в играх, фокусное расстояние 35 мм (из-за чего неудобно снимать видео).

IQOO Neo 10 CN. Здесь стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор на 6100 мАч, ОЗУ на 12/16 ГБ, внутренняя память на 256/512 ГБ и 1 ТБ. Батарея у смартфона 6100 мАч, заряжается до 100% за 35 минут. Из минусов - пластиковая рамка, отсутствие мини-джека, беспроводной зарядки, 20-го бэнда, 4К для фронтальной камеры, залипание тача, средненькие камеры, нет полноценной защиты от влаги. Отличный выбор за ту цену, за которую он продаётся.

Realme GT 7 Pro. Комплектация у смартфона стандартная. Работает он на процессоре Snapdragon 8 Elite. Оперативной памяти доступно 12 и 16 ГБ, внутренней - 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумулятор у этой модели ёмкостью 6500 мА*ч. Из недостатков устройства эксперт выделил отсутствие беспроводной и реверсивной зарядки, нет 4К 120 к/с для основной камеры, слабая фронталка, устаревший сверхширик, неоптимизированный видеоформат, старый Type-C, отсутствие 7-го бэнда, мало настроек звучания, залипание тача и микрофризы. Однако за свою стоимость это очень сбалансированный вариант.

OnePlus 13. Работает смартфон на базе топового Snapdragon 8 Elite. Оперативной памяти доступно на выбор 12, 16 и 24 ГБ, постоянной - 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумулятор на 6000 мА*ч. Минусы: сброс яркости даже в обычных задачах, региональная блокировка (сейчас можно её снять за 13 долларов), перегрев местами, высоко расположенные кнопки управления, мало настроек звука, отсутствие встроенного кольца для беспроводных зарядок.