Названы 10 лучших смартфонов дешевле 20 тысяч рублей

Poco X6 Pro. Вместе с этим устройством вы получите блок питания на 67 Вт, ключ, краткое руководство, чехол, защитную плёнку, кабель. Защита у него по стандарту IP54. Экран у смартфона — Crystalres 1.5K Flow AMOLED Dotdisplay с диагональю 6,67 дюйма, максимальной частотой обновления 120 Гц. Что касается процессора, то установлен Dimensity 8300 Ultra. ОЗУ — 8/12 ГБ, ПЗУ — 256/512 ГБ.

Realme GT Neo 6 SE. Зарядка в комплекте у него на 100 Вт, есть также краткое руководство, чехол, плёнка на экране. Защита от воды — по стандарту IP65. Экран установлен AMOLED LTPO 8T с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления 120 Гц. Оснащён смартфон процессором Snapdragon 7+ Gen 3. Ёмкость оперативной памяти — 8/12 ГБ, внутренней — 256/512 ГБ. Аппарат не имеет телевика, разъёма для наушников, не поддерживает беспроводную зарядку, съёмку в 60 к/с на фронтальную камеру, нельзя расширить постоянную память. В целом смартфон для своей цены хорош, но у него нет 20-го бенда.

Realme 12 Pro 5G. Он имеет в комплекте плёнку, чехол, зарядку, кабель, зарядку на 67 Вт. Защита у него по стандарту IP65. Есть два стереодинамика с Dolby Atmos. Дисплей — AMOLED, диагональ 6,7 дюйма, частота обновления 120 Гц. Процессор здесь стоит Sanpdragon 6 Gen 1, ОЗУ — 8 ГБ, ПЗУ — 128/256 ГБ. Этот смартфон однозначно не для игр, но неплохо себя показывает в съёмке фото и видео. Также у него есть телефотообъектив.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G. В комплекте с этим телефоном есть чехол, защитная плёнка, кабель, зарядка на 120 Вт. Степень защиты у него — IP68. Динамики — стерео с поддержкой Dolby Atmos. Экран — Crystalres AMOLED 1,5К с диагональю 6,67 дюйма. Объём оперативной памяти — 8/12 ГБ, внутренней — 256/512 ГБ. Работает смартфон на Dimensity 7200 Ultra. Это отличная модель с защитой от влаги, фото- и видеосъёмкой, но «железо» старое.

Poco X6. Вместе со смартфоном вы получите силиконовый чехол, зарядку на 67 Вт, кабель, ключ, защитную плёнку, краткое руководство. Есть защита от влаги по стандарту IP54. Экран здесь Crystalres 1,5K Flow AMOLED Dotdisplay с диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления 120 Гц. Работает устройство на процессоре Snapdragon 7S Gen 2. Объём оперативной памяти — 8/12 ГБ, внутренней — 256/512 ГБ. Если вам нужен недорогой по нынешним меркам смартфон, то это отличный выбор.