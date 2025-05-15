Названы 10 лучших смартфонов до 40 тысяч рублей на май 2025 г.Можете заказывать их уже сейчас
OnePlus 13R. У него плохая фронтальная камера, старый сверхширик, есть фрезы при видеосъёмке, но это глобальная версия, здесь есть все бенды, а также у смартфона хорошая цена. Это максимально оптимальный аппарат за свои деньги.
Poco F7 Pro. Смартфон не поддерживает eSIM, LTPO, у него старый Type-C, не слишком быстрая зарядка, нет телефотосенсора. С другой стороны, это добротный смартфон среднего класса в глобальной версии.
Honor Magic 7. Он перегревается, у него нет возможности съёмки в 8К на основной сенсор, плохая стабильность, китайская версия. В целом приобретать имеет смысл, но именно за 40 тысяч рублей.
ZTE Nubia Z70 Ultra. Смартфон не имеет поддержки беспроводной зарядки, у него низкое качество съёмки, мало яркости экрана, плохо оптимизирована система (то же самое можно сказать про железо). Вы получите флагман, хоть и не топовый, с фокусным расстоянием 35 мм.
Xiaomi 14T. У него отсутствует мини-джек, нет возможности расширить память, нет поддержки беспроводной зарядки, нет блока питания в комплекте, плохая стабилизация видео, сброс яркости в играх. В целом это прямо отличное устройство, если только вас не раздражает реклама от Xiaomi.
Nothing Phone (3a) Pro. Он плохо показал себя в играх, у него скромная комплектация, неполноценное стерео, нет ИК-порта, устаревший ширик, нет автофокуса на фронтальной камере, старая версия Type-C, непривычное расположение кнопок. Смартфон уникален тем, что имеет глифы (единственный на рынке). По железу это вообще не флагман. Однако по хайпу, материалам, оболочке и всему остальному - достойный вариант из "глобалок".
Vivo X200. У него мало настроек для динамиков, среднее качество звука, старая версия USB-C. Покупать его можно, но у вас будет глобальная версия.
Oppo Find X8. В этом смартфоне нет магнитов для беспроводной зарядки, LTPO, eSIM, 20-го бенда. Однако по железу он топ.
Vivo X200 Pro Mini. У него нет 20-го бенда, неполноценное стерео, мало настроек для динамиков. Это компактный смартфон, и на него всё равно рано или поздно цена упадёт ниже 40 тысяч рублей. Правда, учитывайте, что он перегревается.
OnePlus Ace 5 Pro. Система охлаждения справляется у него с работой не всегда хорошо, при длительных нагрузках смартфон троттлит, у него нет поддержки eSIM, нет 7-го и 20-го бенда, нет телевика, слабые возможности в плане фото- и видеосъёмки, есть вероятность блокировки. При этом у китайской версии цена завышена: за эти деньги хочется приобретать глобальную версию.