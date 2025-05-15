Названы 10 лучших смартфонов до 40 тысяч рублей на май 2025 г.

OnePlus 13R. У него плохая фронтальная камера, старый сверхширик, есть фрезы при видеосъёмке, но это глобальная версия, здесь есть все бенды, а также у смартфона хорошая цена. Это максимально оптимальный аппарат за свои деньги.

Poco F7 Pro. Смартфон не поддерживает eSIM, LTPO, у него старый Type-C, не слишком быстрая зарядка, нет телефотосенсора. С другой стороны, это добротный смартфон среднего класса в глобальной версии.

Honor Magic 7. Он перегревается, у него нет возможности съёмки в 8К на основной сенсор, плохая стабильность, китайская версия. В целом приобретать имеет смысл, но именно за 40 тысяч рублей.

ZTE Nubia Z70 Ultra. Смартфон не имеет поддержки беспроводной зарядки, у него низкое качество съёмки, мало яркости экрана, плохо оптимизирована система (то же самое можно сказать про железо). Вы получите флагман, хоть и не топовый, с фокусным расстоянием 35 мм.

Xiaomi 14T. У него отсутствует мини-джек, нет возможности расширить память, нет поддержки беспроводной зарядки, нет блока питания в комплекте, плохая стабилизация видео, сброс яркости в играх. В целом это прямо отличное устройство, если только вас не раздражает реклама от Xiaomi.