Названы 10 лучших смартфонов по качеству записи видео на сентябрь 2025 г.

Распределены смартфоны от лучшего к худшему по качеству видеосъёмки.

Samsung S25 Ultra. Даже при съёмке против света фронтальная камера у него даёт хороший результат. Портретное видео можно, как и у Айфона, записывать в 4К 30 к/с с HDR. Радует качеством также сверхширик с поддержкой 8К. Pro-режим доступен и на основном блоке камер, и на фронталке. Одна из сильных сторон Samsung - лучшая звукозапись на рынке. Двойная запись здесь реализована тоже лучше, чем у остальных флагманов. Видеозум также мощный, с возможностью приближения даже в 8К. Ночью у него слабовато отрабатывают, как и у остальных смартфонов в подборке, ультраширик и фронталка. Таймлапсов как таковых нет, все фильтры доступны только в 1080р, при съёмке слоумо в движении плохая стабилизация и расфокус.

iPhone 16 Pro Max. Фронтальная камера у него снимает видео с хорошей стабилизацией, умеет записывать портретное видео в 4К 30 к/с, причём прямо в киноэффекте можно включать HDR. Основной блок камеры тоже радует качеством видеосъёмки. Картинка при включении режима усиленной стабилизации держится очень ровной, даже при сильной тряске. Радует и качество звука, и слоумо в 4К 120 к/с с хорошей стабилизацией и фокусировкой в движении. В ночное время основная линза оказывается вполне рабочей. Из минусов: при нехватке света фронтальная камера и сверхширик отрабатывают не очень, слабый видеозум, таймлапсы ограничены только Full HD, необходимо включать HDR вручную в настройках, нет 8К видео.

Vivo X200 Pro, X200 Ultra, X100 Ultra. Эти три флагмана очень схожи в плане видеосъёмки. У X200 Ultra новый сверхширик, имеющий более широкий угол обзора, поддержку 8К и слоумо в 4К 120 к/с. Динамический диапазон у него шире, чем у X200 Pro. Главный плюс всех этих моделей - мощный телевик на 200 МП. Ещё одна их сильная сторона - съёмка таймлапсов. С ночной съёмкой особенно хорошо справляется X200 Ultra (особенно радует сверхширик). У всех трёх смартфонов есть Pro-режим, отличное портретное видео, качественный логарифм, уверенная стабилизация. Один из главных недостатков у всех перечисленных моделей - слабая стабилизация на фронтальной камере, невозможность поставить приложение Black Magic, нет поддержки двойной записи видео. Основная проблема X100 Ultra - цветопередача, фронтальная камера у него тоже очень слабая по сравнению с другими Vivo. Беда Vivo X200 Ultra в основной камере: эта линза постоянно бликует, причём очень сильно. В 8К записывать он может только в 1х, как и Х100 Ultra. Основной модуль имеет у X200 Ultra фокусное расстояние 35 мм, что очень неудобно. Ночью фронтальная камера X200 Ultra показывала себя слабее, чем X200 Pro.

Xiaomi 15 Ultra. Фронталка у него имеет хорошую детализацию, портретное видео выглядит тоже достойно. Главный плюс основного блока камер здесь - 8К, которое доступно на всех линзах. Радует и сверхширик: он имеет большой угол обзора, хорошую стабилизацию, качество тоже на высоте. Портретное видео также выглядит достойно. LOG- и HDR-видео можно записывать на любой из объективов, и оно получится приятным по цветам и качественным. Замедленная съёмка доступна аж в 1920 FPS. При недостатке света, однако, не все модули съёмка видео получается слабой. Даже ночной режим ситуацию на спасает. Цветопередача у смартфона тоже спорная. Видео в 8К нормально записывается только в статичном положении, но не на ходу. Замедленная съёмка при движении сопровождается расфокусом и плохой стабилизацией.

Sony Xperia 1 VI. Одно из главных преимуществ этого смартфона - возможность подключать фильтры Creative Look и настраивать цветокоррекцию в 4К 60 к/с и даже 120 к/с. По качеству съёмки и цветопередаче все камеры оказываются хороши. Ещё здесь очень крутой Pro-режим. Портретный режим доступен только в Full HD, но даёт очень неплохое видео по итогу. Самый главный недостаток этого устройства - качество записи звука. Также доступна слабая стабилизация на фронтальной и основной камерах, плохо снимает аппарат на эти модули в ночное время, таймлапса вообще нет, а зум доступен слабый. У смартфона нет логарифмического видео и поддержки 8К.