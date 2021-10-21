Названы 10 лучших смартфонов с защитой от воды и ударов

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Названы 10 лучших смартфонов с защитой от воды и ударовОни отлично подойдут любителям активного отдыха
На портале NotebookCheck опубликовали список самых качественных защищённых аппаратов на четвёртый квартал 2021 года.
Перед тем как перейти к рассмотрению лучших моделей телефонов с влаго- и пылезащитой, редактор портала напомнил, что лучшим способом защиты корпуса считается дополнительное стекло. Тем более что его легко можно установить самостоятельно и стоит оно относительно дёшево.
Ниже приведена краткая информация обо всех смартфонах, вошедших в подборку.
- Blackview BL6000 Pro. Модель отличается от остальных довольно тонким корпусом. Кроме того, здесь есть поддержка 5G, возможность съёмки видео в 4К, высокая яркость дисплея и производительность в целом. Из минусов - посредственная камера (средний уровень детализации и неточная автофокусировка) и гарантия на 1 год.
- Nokia XR20. Качественный смартфон с поддержкой обновлений в течение четырёх лет, длительной гарантией, высокой производительностью, ярким дисплеем, быстрой работой в качестве Wi-Fi-модема и быстрой камерой. Во многом по функциональности схож с Samsung Galaxy XCover Pro, но по автономности и быстродействию оказывается всё же лучше.
- CAT S62 Pro. Оснащён тепловизорной камерой, поэтому больше подойдёт для профессионалов. Правда, у него больше нет лазерного дальномера и датчика качества воздуха, как у CAT S61, но и стоит он дешевле. Этот аппарат представляет собой нечто большее, чем просто смартфон с камерой - он способен работать даже в самых сложных условиях.
- Motorola Defy. От конкурентов этот аппарат отличается экраном Gorilla Glass Victus, прорезиненным корпусом, неплохой камерой. Радует здесь также производительность и длительное время работы без подзарядки. При этом яркость дисплея у него не лучшая, как и скорость работы при использовании как Wi-Fi-модем.
- Samsung Galaxy XCover Pro. Стоит он в районе 500 долларов (примерно 35,5 тысяч рублей), но по функциональности оправдывает цену. Здесь вы найдёте сменный аккумулятор, качественную камеру, точный GPS, быстрый Wi-Fi, современное программное обеспечение. Возможно, он недостаточно подходит для самых суровых погодных условий, но если вы ищете модель со сдержанным дизайном, портом USB-C и 3,5-мм разъёмом для гарнитуры, вам Galaxy XCover Pro подойдёт.
- CAT S52. Имеет тонкий корпус, который тем не менее показывает хорошие результаты в тестах и обеспечивает достаточный уровень защиты. Также сам по себе этот аппарат довольно компактный и удобный, работает быстро, при этом практически не нагревается. Есть поддержка GPS, но автономность при этом средняя (10 часов 37 минут) и число поддерживаемых частот LTE недостаточно для путешествий по всему миру.
- Blackview BV9800 Pro. Один из флагманских смартфонов. Сам по себе он довольно тяжёлый - 322 г, но работает плавно и оснащён тепловизионной камерой. Автономность тоже на высоте: 25 часов работы без подзарядки.
- F150 Bison 2021. Время работы у него ещё больше, чем у предыдущей модели, благодаря огромному аккумулятору ёмкостью 8000 мАч: это 32 часа и 33 минуты без подключения к электросети. Так же, как и Blackview BV9800 Pro, он довольно громоздкий. Однако производительность у него не такая высокая и камера довольно посредственная.
- Samsung Galaxy XCover 5. Мощный процессор, большая батарея, отсутствие перегрева, стильный дизайн - главные достоинства аппарата. Аккумулятор здесь, кстати, сменный. Срок гарантии - два года. Здесь отсутствует сканер отпечатков пальцев, но зато есть возможность расширить память с помощью MicroSD, разъём 3,5 мм для наушников, приличная камера.
- Cubot King Kong Mini 2. Смартфон надёжно защищён от ударов и влаги (правда, сертификацию на IP он не прошёл, поэтому точной информации о степени защиты нет), имеет длительное время автономной работы, яркий дисплей, быстрый Wi-Fi-модем. Если вы не собираетесь пользоваться этим аппаратом в крайне сложных условиях, он может подойти вам.