Названы 10 лучших смартфонов с защитой от воды и ударов

Перед тем как перейти к рассмотрению лучших моделей телефонов с влаго- и пылезащитой, редактор портала напомнил, что лучшим способом защиты корпуса считается дополнительное стекло. Тем более что его легко можно установить самостоятельно и стоит оно относительно дёшево.

Ниже приведена краткая информация обо всех смартфонах, вошедших в подборку.