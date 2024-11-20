Названы 10 лучших смартфонов Samsung на декабрь 2024 г.

Samsung Galaxy S24 Ultra. Это действительно большой смартфон с диагональю 6,8 дюйма. При этом вы получаете защиту от воды и пыли по стандарту IP68, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Также Samsung обещает 7 лет обновлений ПО и обновлений безопасности. Зарядку этот смартфон поддерживает мощностью только 45 Вт, есть также беспроводная зарядка на 15 Вт.

Samsung Galaxy S24 Plus. Он почти такой же массивный, как Ultra. Диагональ у Plus-версии составляет 6,7 дюйма. По сравнению со старшей версией он сделан из титана вместо алюминия, также у него нет антибликового дисплея и немного хуже камеры.

Samsung Galaxy S24. Компактный вариант S-серии с диагональю всего 6,2 дюйма. Программные фишки у него такие же, как у старших моделей. Однако процессор здесь не такой мощный, разрешение экрана FHD, а не QHD, зарядка на 25 Вт.

Samsung Galaxy S24 FE. Модель с 6,7-дюймовым экраном с большими рамками. С играми этот смартфон справляется отлично, как и старшие версии, но по части камеры он немного хуже.

Samsung Galaxy A55 5G. Мощный смартфон среднего класса, оснащённый некоторыми функциями S-серии. У него есть телевик, а также поддержка беспроводной зарядки. Диагональ у этой модели составляет 6,6″. Выглядит и ощущается она по сравнению с предшественниками более премиально.