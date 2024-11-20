Названы 10 лучших смартфонов Samsung на декабрь 2024 г.Вот на какие модели стоит обратить внимание
Samsung Galaxy S24 Ultra. Это действительно большой смартфон с диагональю 6,8 дюйма. При этом вы получаете защиту от воды и пыли по стандарту IP68, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Также Samsung обещает 7 лет обновлений ПО и обновлений безопасности. Зарядку этот смартфон поддерживает мощностью только 45 Вт, есть также беспроводная зарядка на 15 Вт.
Samsung Galaxy S24 Plus. Он почти такой же массивный, как Ultra. Диагональ у Plus-версии составляет 6,7 дюйма. По сравнению со старшей версией он сделан из титана вместо алюминия, также у него нет антибликового дисплея и немного хуже камеры.
Samsung Galaxy S24. Компактный вариант S-серии с диагональю всего 6,2 дюйма. Программные фишки у него такие же, как у старших моделей. Однако процессор здесь не такой мощный, разрешение экрана FHD, а не QHD, зарядка на 25 Вт.
Samsung Galaxy S24 FE. Модель с 6,7-дюймовым экраном с большими рамками. С играми этот смартфон справляется отлично, как и старшие версии, но по части камеры он немного хуже.
Samsung Galaxy A55 5G. Мощный смартфон среднего класса, оснащённый некоторыми функциями S-серии. У него есть телевик, а также поддержка беспроводной зарядки. Диагональ у этой модели составляет 6,6″. Выглядит и ощущается она по сравнению с предшественниками более премиально.
Samsung Galaxy A35 5G. Ещё одна модель с 6,6-дюймовым экраном. Правда, у неё более старый и менее мощный чипсет, чем у A55. Фотографирует А35 так же хорошо, как Galaxy A55, а вот видео у него заметно хуже.
Samsung Galaxy A15 5G. Смартфон с диагональю 6,5″ и полностью пластиковым корпусом. Подходит он только для повседневного использования, но не для игр. Частота обновления экрана у А15 — только 90 Гц.
Samsung Galaxy Z Fold 6. Выглядит этот гибкий смартфон очень хорошо. Это одно из немногих складных устройств с защитой IP48. Внешняя панель у Z Fold 6 имеет диагональ 6,3″, а внутренняя — 7,6″. Правда, складка посередине у него всё ещё сильно заметна.
Samsung Galaxy Z Flip 6. Это альтернативный компактный вариант гибкого смартфона. Он открывается и закрывается как старые кнопочные телефоны-«раскладушки». Диагональ основного дисплея у Z Flip 6 составляет 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, а внешнего — 3,4″ с частотой обновления 60 Гц.