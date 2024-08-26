Названы 10 лучших смартфонов в бюджете до 35 тысяч рублей

Honor 200 Global. Он является чем-то средним между Note 13 Pro Plus и Poco F6. Поэтому, по мнению ведущего, эта модель — лучший выбор из всех. В комплекте с ним вы получите чехол, плёнку, зарядку на 100 Вт, кабель. Этот аппарат лучше остальных показал себя в тестах, включая игры, фото- и видеосъёмку.

Poco F6. Идёт в комплекте с блоком питания на 90 Вт, чехлом, кабелем, плёнкой. Дисплей — Crystalres Flow AMOLED 1,5K Dotdisplay с частотой обновления 6,67 дюйма. Процессор здесь — Snapdragon 8S Gen 3. С таким процессором F6 — отличный выбор за свои деньги, несмотря на его минусы.

Redmi Note 13 Pro Plus. Комплектация у этого смартфона стандартная. Есть блок питания на 120 Вт, чехол, кабель, плёнка. Присутствует защита от влаги по стандарту IP68. Экран — Crystalres AMOLED 1,5K с диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления 120 Гц. Процессор стоит Dimensity 7200 Ultra, ОЗУ — 8/12 ГБ, ПЗУ — 256/512 ГБ. Redmi Note 13 Pro Plus 5G — глобальная версия с защитой IP68. На основную камеру у него получаются отличные фото, неплохие видео. Если вы его купите, то, скорее всего, он вам действительно понравится.

Realme GT 6T. В комплекте с ним вы получаете чехол, зарядку на 120 Вт, защитную плёнку на экране. Дисплей — AMOLED LTPO 8T, 6,78 дюйма. Процессор стоит Snapdragon 7+ Gen 3. ОЗУ — 8 или 12 ГБ на выбор, ПЗУ — 256 или 512 ГБ. Это классный смартфон с быстрой зарядкой, хорошей оболочкой, качественной фото- и видеосъёмкой, экраном LTPO с защитой Victus 2 и множеством других преимуществ.

Samsung Galaxy A55 5G. Комплект поставки у него крайне скромный. Чехла, зарядки, плёнки нет. Присутствует у смартфона защита IP67. Экран — Super AMOLED на 6,6 дюйма. Это точно не игровой вариант. Оснащён процессором Exynos 1480, объём ОЗУ — 8 или 12 ГБ, внутренней памяти 128 или 256 ГБ. В целом устройство показало себя не лучшим образом в работе. С другой стороны, у него хорошие фото и видео, к его оболочке уже привыкли.