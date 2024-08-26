Названы 10 лучших смартфонов в бюджете до 35 тысяч рублей

Названы 10 лучших смартфонов в бюджете до 35 тысяч рублейВсе они являются надёжными устройствами
Honor 200 Global. Он является чем-то средним между Note 13 Pro Plus и Poco F6. Поэтому, по мнению ведущего, эта модель — лучший выбор из всех. В комплекте с ним вы получите чехол, плёнку, зарядку на 100 Вт, кабель. Этот аппарат лучше остальных показал себя в тестах, включая игры, фото- и видеосъёмку.
Poco F6. Идёт в комплекте с блоком питания на 90 Вт, чехлом, кабелем, плёнкой. Дисплей — Crystalres Flow AMOLED 1,5K Dotdisplay с частотой обновления 6,67 дюйма. Процессор здесь — Snapdragon 8S Gen 3. С таким процессором F6 — отличный выбор за свои деньги, несмотря на его минусы.
Redmi Note 13 Pro Plus. Комплектация у этого смартфона стандартная. Есть блок питания на 120 Вт, чехол, кабель, плёнка. Присутствует защита от влаги по стандарту IP68. Экран — Crystalres AMOLED 1,5K с диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления 120 Гц. Процессор стоит Dimensity 7200 Ultra, ОЗУ — 8/12 ГБ, ПЗУ — 256/512 ГБ. Redmi Note 13 Pro Plus 5G — глобальная версия с защитой IP68. На основную камеру у него получаются отличные фото, неплохие видео. Если вы его купите, то, скорее всего, он вам действительно понравится.
Realme GT 6T. В комплекте с ним вы получаете чехол, зарядку на 120 Вт, защитную плёнку на экране. Дисплей — AMOLED LTPO 8T, 6,78 дюйма. Процессор стоит Snapdragon 7+ Gen 3. ОЗУ — 8 или 12 ГБ на выбор, ПЗУ — 256 или 512 ГБ. Это классный смартфон с быстрой зарядкой, хорошей оболочкой, качественной фото- и видеосъёмкой, экраном LTPO с защитой Victus 2 и множеством других преимуществ.
Samsung Galaxy A55 5G. Комплект поставки у него крайне скромный. Чехла, зарядки, плёнки нет. Присутствует у смартфона защита IP67. Экран — Super AMOLED на 6,6 дюйма. Это точно не игровой вариант. Оснащён процессором Exynos 1480, объём ОЗУ — 8 или 12 ГБ, внутренней памяти 128 или 256 ГБ. В целом устройство показало себя не лучшим образом в работе. С другой стороны, у него хорошие фото и видео, к его оболочке уже привыкли.
Google Pixel 8a. В комплекте с ним почти ничего нет, кроме кабеля, скрепки. Оснащён смартфон защитой по стандарту IP67. Работает на процессоре Google Tensor G3, объём ОЗУ — 8 ГБ, ПЗУ — 128 и 256 ГБ. Относительно недорогой телефон с небольшими габаритами для тех, кто любит фотографировать. При этом минусов у него очень много. Это отсутствие разъёма под наушники, слот на одну SIM-карту, огромные подбородок и рамки, ШИМ, медленная зарядка, нестабильность работы и расхода батареи.
Oppo K12. В комплекте с этим смартфоном идёт зарядка на 100 Вт, чехол, плёнка, кабель. Экран у него AMOLED, диагональ 6,7 дюйма, частота обновления 120 Гц. Оснащён K12 процессором Snapdragon 7 Gen 3. Оперативной памяти — 8/12 ГБ, внутренней — 256/512 ГБ. Смартфон часто можно приобрести с отличной скидкой. К тому же у него очень быстрая зарядка, великолепная оптимизация под игры, отличная оптимизация расхода заряда. В целом устройство специфическое.
IQOO Z9 Turbo. С этим смартфоном вы получите чехол, плёнку на экране, зарядку на 80 Вт, кабель. Экран здесь AMOLED LTPS CSOT C8, диагональ 6,78 дюйма, частота обновления — до 144 Гц. Работает устройство на Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ — 12/16 ГБ, ПЗУ — 256/512 ГБ. Аппарат подойдёт только для тех, кому не нужны 7-й и 20-й бенды. Бренд IQOO — молодой, но это примерно клон смартфонов от Oppo, Realme, OnePlus и т. п. Показывает себя Z9 Turbo в целом великолепно, особенно в играх.
OnePlus Nord 3. Идёт с блоком зарядки на 80 Вт, кабелем, плёнкой на экране, чехлом. Установлен AMOLED-дисплей с диагональю 6,74 дюйма, максимальная частота обновления — 120 Гц. Процессор стоит на Nord 3 — Dimensity 9000. Объём ОЗУ — 8 или 16 ГБ, ПЗУ — 128 или 256 ГБ. Он будет хорош для тех, кто хочет попробовать именно операционную систему Oxygen 13.1. Однако вышел он год назад, хотя за свою цену является отличным устройством.
Nothing Phone (2a). Поставляется он с наклеенной на экран защитной плёнкой, кабелем, ключом для извлечения слота для SIM-карты. Экран у смартфона — OLED, 6,7 дюйма, частота обновления до 120 Гц. Работает на процессоре Dimensity 7200 Pro, 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Это хороший выбор, если вам нравится дизайн этого смартфона, нужны глифы, привлекает внешний вид интерфейса. В остальном же это просто неплохой аппарат, который по «железу» уступает большей части смартфонов его ценовой категории.