Названы 10 лучших смартфонов Xiaomi Poco

Poco X7 Pro. У этой модели нет обходной зарядки, старый Type-C, пластиковая рамка, средний вибромотор За 18-19 тысяч рублей лучше смартфон вы точно не найдёте.

Poco F7 Pro. Он не поддерживает LTPO, eSIM, у него также не очень быстрая зарядка. Это очень крутой вариант, но только при цене до 30 тысяч рублей.

Poco M7 Pro. У него много предустановленных рекламных приложений, нет сверхширика. Это всё окупается бюджетной стоимостью смартфона: 11 тысяч рублей.

Poco X7. Он оснащён стареньким Type-C, виртуальным датчиком приближения, медленной зарядкой, пластиковой рамкой, посредственным вибро, слабым процессором. Однако его огромный плюс - это адекватный ценник. Также вы получите eSIM и экран-водопад.

Poco F6 Pro. У этого аппарата старый Buetooth, Type-C, нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, беспроводной зарядки. Зато его можно выгодно купить и его мощности хватит надолго. Если же вам нужны съёмка, телевик, то Realme 14 Pro Plus будет лучше, рекламы в нём тоже меньше. С другой стороны, если важен хороший процессор, то лучше смотреть на Poco.